Comme tous les ans, les fans de hockey auront les yeux rivés sur Davos entre Noël et le Nouvel An. Du 26 au 31 décembre, la traditionnelle Coupe Spengler s'y déroulera. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le tournoi.

Alexander Hornstein

Cette saison, le HC Davos vit un début de championnat hors-normes. Personne n'a comencé aussi bien la saison de National League que les Grisons. Bien que le championnat prenne ses vacances du 23 décembre au 2 janvier, la cité rhétique reste au centre de l'attention des fans suisses (et internationaux). La zondacrypto Arena accueillera la Coupe Spengler 2025 et le HCD, en tant qu'hôte, sera bien entendu de la partie comme chaque année.

Qui participe au tournoi ?

En 2025, six équipes de Suisse, de Finlande, de République tchèque et d'Amérique du Nord seront représentées. Elles se répartissent comme suit en deux groupes de trois.

Groupe Torriani Groupe Cattini Fribourg-Gottéron Team Canada Sparta Prague HC Davos IFK Helsinki US College Select

Les deux équipes suisses ne se trouvent pas dans le même groupe. Alors que Davos affronte l'habitué Team Canada et, pour la première fois, une sélection des meilleurs hockeyeurs universitaires des États-Unis, le tenant du titre Gottéron aura affaire au Sparta Prague, double champion de la Coupe Spengler, et à l'IFK Helsinki, l'un des plus anciens clubs d'Europe.

Outre Davos et Fribourg, d'autres clubs suisses sont-ils impliqués?

Oui, comme toujours, les clubs de la National League prêtent divers joueurs aux participants du tournoi. Jusqu'à présent, Ambri a fait savoir que Michal Cajkovsky serait prêté à Fribourg et que Rocco Pezzullo évoluerait pour l'IFK Helsinki. Joshua Fahrni, des Langnau Tigers, renforcera également les Finlandais. Daniel Ljunggren (Thurgovie) et Niklas Friman (Ajoie) seront également présents avec Gottéron

Et bien sûr, l'équipe canadienne est également composée de nombreux acteurs de la National League. Cette année, il s'agit de Tanner Fritz (Rapperswi), Derek Grant (Zurich Lions), Jonathan Hazen (Ajoie), Tyler Morley (Kloten), Michael Sgarbossa (Lugano), ainsi que Connor Hughes et Drake Caggiula (Lausanne).

Quel est le modus du tournoi?

Les matches se déroulent en une phase de groupes, suivie de deux barrages, avant la demi-finale et la finale. Lors de la phase de groupe, chaque équipe joue une fois l'une contre l'autre, et une victoire après 60 minutes donne trois points. Si le match va jusqu'aux prolongations, les deux équipes se partagent les points (deux pour le vainqueur, un pour le perdant).

Les vainqueurs de groupe accèdent directement aux demi-finales, tandis que toutes les autres équipes disputent un barrage sur un seul match pour se qualifier. Le 2e du groupe Torriani affronte le 3e du groupe Cattini et vice-versa. Le vainqueur accède aux demi-finales.

Quand les matches auront-ils lieu?

Le jour d'ouverture (26 décembre), Fribourg Gottéron et le Sparta Prague s'affronteront d'abord, avant que le Team Canada ne se mesure aux US College Select. Les autres rencontres dépendront de l'issue de ces matches.

Vendredi 26 décembre

15h10 Fribourg-Gottéron - Sparta Prague

20h15 Team Canada - U.S. College Select

Samedi 27 décembre

15h10 IFK Helsinki - Perdant Fribourg-Gottéron/Sparta Prague

20h15 HC Davos - Perdant Team Canada/U.S. College Selects

Dimanche 28 décembre

15h10 Vainqueur Fribourg-Gottéron/Sparta Prague - IFK Helsinki

20h15 Vainqueur Team Canada/U.S. College Select - HC Davos

Lundi 29 décembre

15h10 2e Torriani - 3e Cattini (Pre-HF 1)

20h15 2e Cattini - 3e Torriani (Pre-HF 2)

Mardi 30 décembre

15h10 1er Cattini - vainqueur Pre-HF 1

20h15 1er Torriani - vainqueur Pre-HF 2

Mercredi 31 décembre

12h10 Finale

Où puis-je regarder les matches?

La RTS diffuse tous les matchs en direct en streaming. En outre, tous les matches sont également disponibles sur le canal YouTube de la Coupe Spengler avec des commentaires en anglais. Blick couvrira le tournoi avec des articles, reportages, interviews et analyses.

Qui est le tenant du titre ?

L'année dernière, Fribourg-Gottéron a remporté la finale 7-2 contre les Straubing Tigers et a remporté le tout premier titre de l'histoire du club. Comme le trophée de la Coupe Spengler est une coupe itinérante, le club a dû le rendre au HCD à la mi-novembre déjà.