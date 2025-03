1/2 Pius Suter a brillé vendredi, en vain Photo: Adam Hunger

Cette rencontre a épousé un scenario bien improbable. Les Canucks ont ainsi mené 3-0, à l'issue du premier tiers, puis 5-3 à la 47e minute après avoir vu les Blue Jackets revenir à 3-3. Menée pour la première fois au score (6-5) après 57'08, la franchise canadienne a inscrit le 6-6 seulement 23 secondes plus tard.

Battus dans le «shootout», les Canucks ont pu compter sur un Pius Suter étincelant. Le Zurichois est impliqué sur trois des quatre premiers buts de son équipe. Auteur de 7 points dans ses trois dernières sorties, il affiche 41 points à son tableau de chasse 2024/25 soit 5 de plus que son précédent record sur une saison.

Mais cette défaite n'arrange pas les affaires de Vancouver, qui avait gagné ses deux précédents matches. Les Canucks, 9es de la Conférence Ouest, accusent quatre longueurs de retard sur les St. Louis Blues, lesquels détiennent pour l'heure la deuxième «wildcard» et restent sur huit victoires d'affilée.

Les Blue Jackets sont également à la lutte pour une place en play-off à l'Est. Ils ont récupéré vendredi soir la deuxième «wildcard» mais sont à égalité de points avec Montréal et les New York Rangers. Le trio est à huit longueurs des New Jersey Devils de Nico Hischier et Timo Meier, 3es de la Metropolitan Division.

Des Devils qui se sont inclinés 4-0 vendredi sur la glace des Winnipeg Jets de Nino Niederreiter pour subir une quatrième défaite dans leurs cinq dernières sorties. Les Suisses sont restés «muets» dans ce match, qui a vu les Jets cueillir leur 50e succès de la saison grâce au 7e blanchissage de Connor Hellebuyck.