Pius Suter pourrait toucher le gros lot en NHL

1/5 Pius Suter réalise la meilleure saison NHL de sa carrière. Il pourrait être récompensé par un nouveau contrat lucratif cet été. Photo: keystone-sda.ch

Lino Dieterle

Pius Suter a déjà marqué 21 buts et délivré 17 passes décisives cette saison. Un record. Il faut remonter à la saison 2021-2022 pour retrouver des chiffres similaires. Pour les Detroit Red Wings, il avait alors récolté 36 points en 82 matches.

Après 71 apparitions lors de cet exercice, Pius Suter a déjà dépassé ce chiffre pour Vancouver. Alors qu’il reste douze matches à disputer, le Zurichois devrait largement dépasser son meilleur score. En ce moment, il est en grande forme et a aidé son équipe à remporter deux victoires importantes dans la lutte pour les play-off en participant à quatre réussites lors des deux derniers matches. Il manque trois points aux Canucks pour se qualifier en phase finale.

Imaginons que le Suisse conserve cette forme de pointe et contribue de manière décisive à ce que son club atteigne les play-off. Sa valeur sur le marché augmenterait encore. Avant même que l’attaquant ne franchisse la barre des 20 buts cette saison, on lui prédisait déjà une augmentation de salaire substantielle. Son contrat, qui arrive à échéance, lui rapporte 1,6 million de dollars américains (environ 1,4 million de francs) par an. Selon AFP-Analytics (une entreprise qui évalue et prédit les valeurs des joueurs pour des clients), Pius Suter peut espérer toucher un salaire avoisinant les quatre millions de francs cet été.

Vancouver s’offrira-t-il Pius Suter?

Pour de nombreux observateurs, le joueur de 28 ans est une aubaine au vu de ses performances. Pourtant, son avenir à Vancouver est incertain. Certes, il est régulièrement félicité sur place. Son entraîneur Rick Tocchet l’a récemment qualifié de «type vraiment intelligent, capable de marquer 20 buts et d’éliminer les meilleures lignes adverses».

Néanmoins, un nouveau contrat de Pius Suter comporte aussi des risques pour Vancouver. Si le Suisse prolonge son contrat pour plus du double de son salaire actuel, il faudra faire des économies ailleurs. La question est donc plutôt de savoir si Vancouver veut s’offrir Suter, plutôt que de savoir s’il peut.

La free agency de l’été offre une alternative intéressante. Le Suisse pourrait négocier avec d’autres équipes et tester combien sa vraie valeur en NHL. Il y a suffisamment d’intérêt pour un profil de joueur comme le sien. Mais jusqu’à quel point les équipes sont-elles prêtes à mettre la main à la poche? Selon les cas, le salaire du joueur sera plus ou moins généreux après cette saison.