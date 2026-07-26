Lando Norris triomphe au GP de Hongrie

Lando Norris remporte le GP de Hongrie ce dimanche, offrant à McLaren une victoire éclatante. Parti en pole position, le Britannique a devancé Max Verstappen et Kimi Antonelli, qui reste leader du championnat.

AFP Agence France-Presse

Le Britannique Lando Norris (McLaren) a remporté dimanche le GP de Hongrie, en devançant de 15'' son dauphin Max Verstappen (Red Bull). Le champion du monde en titre de Formule 1 a ainsi fêté son premier succès de la saison dans un GP dominicale.

«Cette victoire fait du bien. La voiture était incroyable», a lâché Lando Norris, qui avait déjà triomphé cette saison mais dans le cadre d'une course sprint (à Miami début mai). Parti en pole position, il a survolé les débats dimanche.

Max Verstappen a quant à lui pris la 2e place avec une marge de plus de 3'' sur l'Italien Kimi Antonelli (Mercedes), qui a effectué une belle remontée après s'être élancé en 7e position sur la grille. Antonelli conforte sa 1re place au classement des pilotes grâce à sa 3e place.