Norris partira en pole devant Verstappen

Lando Norris a signé le tour le plus rapide à Singapour. Photo: Vincent Thian

Le Britannique a devancé de 0''203 le leader du championnat du monde, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull/2e), samedi lors de qualifications disputées en nocturne.

C'est la sixième fois depuis ses débuts dans la catégorie-reine du sport automobile que Lando Norris décroche la pole position, la cinquième cette saison. Une troisième victoire cette année lui permettrait de se rapprocher encore de Max Verstappen au classement des pilotes, où son retard est de 59 unités.

Sauber encore en retrait

La deuxième ligne sur la grille de départ sera occupée par les deux monoplaces de l'écurie Mercedes, pilotées par Lewis Hamilton (3e à 0''316) et George Russell (4e à 0''342). Les Ferrari ont en revanche manqué leur affaire en Q3, Charles Leclerc et Carlos Sainz terminant respectivement 9e et 10e.

Les pilotes de Kick Sauber-Ferrari se sont pour leur part, comme souvent, contentés de la première partie de ces qualifications. Le Finlandais Valtteri Bottas et le Chinois Guanyu Zhou ont même réalisé les deux moins bons chronos en Q1, échouant à plus d'une demi-seconde d'une place en Q2.