DE
FR

Un Sud-Africain leader à Crans
Thriston Lawrence mène avec deux coups d'avance

Le Sud-Africain Thriston Lawrence mène l'Omega European Masters avec un score de -17 sous le par. L'obscurité a empêché environ la moitié des joueurs de boucler leur troisième tour.
Publié: il y a 48 minutes
Partager
Écouter
Joel Girrbach joue un bon tournoi en Valais
Photo: VALENTIN FLAURAUD
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Lawrence a été interrompu dans son parcours au trou no 12. Il compte deux coups d'avance sur le Finlandais Sami Välimäki, qui en est au no 15, et sur l'Anglais Matt Fitzpatrick (no 14).

A lire aussi
European Masters à Crans-Montana: Kleu bon 5e, un Français mène
Un Suisse se distingue
Le brouillard perturbe le tournoi de golf européen à Crans-Montana
La journée parfaite de J.J. Spaun
Le No 1 distancé
La journée parfaite de J.J. Spaun sur le parcours d'Oakmont

Deux Suisses ont franchi le cut samedi matin. Le mieux placé est Joel Girrbach. Après 14 trous sur son troisième parcours, le Thurgovien occupe le 6e rang ex-aequo avec -12. Il peut donc envisager un très bon classement dimanche en fin de journée.

Cinquième après le premier tour, Ronan Kleu se trouve au 32e rang ex-aequo. Il a reculé avec une carte de 71 dans son deuxième tour, avant de tourner en 67 samedi.

Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus