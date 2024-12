1/8 Bernie Ecclestone veut vendre sa collection de voitures anciennes. Photo: Lukas Gorys

Roger Benoit

C'est pour cette raison («beaucoup de voitures, c'est aussi beaucoup de travail») que le Britannique, qui a construit la Formule 1 pendant près de 40 ans et l'a transformée en un business actuel de plusieurs milliards, vend une grande partie de sa gigantesque collection de voitures anciennes.

300 millions, c'est trop peu

Il s'agit de près de 70 pièces de son musée de Biggin Hill (où il gare également son jet privé à l'aéroport). «L'entreprise londonienne qui veut vendre les voitures compte sur un revenu bien supérieur à 300 millions d'euros!»

Puis Bernie Ecclestone rit dans l'entretien avec Blick: «Là, c'est un homme du Moyen-Orient qui a les meilleures chances. Il veut tout acheter!» Le montant de l'achat devrait se situer dans le cadre de ce que lui ont coûté autrefois son divorce avec Slavica et plus récemment un procès fiscal - plus d'un demi-milliard chacun.

«Ace aussi doit avoir du plaisir»

L'important pour Bernie, c'est «que je garde quelques voitures qui ne sont pas à vendre pour les léguer plus tard à mon fils Ace. Pour l'instant, il est encore trop jeune pour comprendre la beauté et la rareté des voitures».

Parmi les presque 70 bolides, 15 Ferrari. Comme la F2002, avec laquelle Michael Schumacher a remporté son troisième titre. Ou la F312 T de Niki Lauda (champion du monde 1975). Le bolide rouge du titre 246 de Mike Hawthorn en 1958 est également présent. Et en point d'orgue, trône la Ferrari F375 d'Alberto Ascari, qui a ramené le premier championnat du monde à Maranello en 1951.

Connaught et aspirateur

L'une des plus grandes curiosités est la Connaught-Alta. Lorsque l'équipe britannique a fait faillite, Ecclestone l'a rachetée - et a tenté, en tant que troisième pilote, de se qualifier pour le Grand Prix de Monaco en 1958. Une mission qui échoua lamentablement. L'homme d'affaires avisé était ainsi définitivement guéri du virus «pilote de course».

La voiture la plus folle est la Brabham-Alfa-Romeo de 1978, «l'aspirateur». Celle-ci produisait les tourbillons nécessaires avec un énorme ventilateur à l'arrière - et gagnait à Anderstorp, en Suède, avec plus de 30 secondes d'avance. Les rivaux se mirent en colère - et le bombardier rouge fut mis au musée.