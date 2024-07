Même pénalisé, Max Verstappen reste dangereux

1/8 Malgré sa victoire en qualifications, Max Verstappen partira en 11e position dimanche.

Roger Benoit

A trois reprises, Max Verstappen a dû céder la meilleure place sur la grille de départ en raison d'une pénalité. En 2022, Carlos Sainz avait signé la pole en profitant d'une pénalité moteur infligée au Néerlandais. Mais ce dernier s'était tout de même imposé, malgré une 14e position sur la grille de départ. Le Néerlandais avait alors nettement devancé Sergio Pérez (17 secondes) et le poleman Sainz (26 secondes).

En 2023, Verstappen avait également été pénalisé, en raison cette fois d'un changement de boîte de vitesses. Sa pole position s'était alors muée en un 6e rang sur la grille de départ. Et une fois encore, Super Max l'avait emporté haut la main, devant son coéquipier Sergio Pérez (22 secondes). Le poleman Charles Leclerc (déjà lui) avait alors dû se contenter de la troisième marche du podium avec ses 32 secondes de retard.

«Survivre au premier virage»

Alors qu'en sera-t-il dimanche? La question amuse Max Verstappen: «Ce n'est pas forcément chaque année que je ne peux pas profiter de ma pole position dès le départ. Cette fois-ci, les choses seront un peu plus difficiles pour dépasser les voitures, car la Red Bull ne sera certainement pas aussi forte que les années précédentes. Mais au moins, dimanche, il fera certainement sec et plus chaud!»

Les dizaines de milliers de fans de l'Orange Army, doivent-ils s'attendre à une nouvelle grosse attaque de leur favori? Le principal intéressé préfère se montrer prudent: «Comme je l'ai dit, la concurrence est devenue plus forte – et en milieu de peloton, tu peux rapidement perdre une course dans le premier virage». Car avec sa onzième place sur la grille, le Néerlandais sera entouré d'adversaires redoutables: Esteban Ocon, Alexander Albon, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo et Valtteri Bottas. Une rude bataille s'annonce.

Sergio Pérez veut la victoire

Sergio Pérez accompagnera Charles Leclerc en première ligne. Le Mexicain a terminé ses qualifications à 0,6 seconde de son coéquipier Max Verstappen et a manqué la pôle de... 0,011 seconde face à Leclerc. «Je veux la victoire», clame Pérez, qui sort d'une crise profonde (6 succès jusqu'à présent). Leclerc, quant à lui, se réjouit de sa 25e pole, même s'il reconnaît avoir bénéficié des circonstances météorologiques particulières qui ont émaillé les qualifications: «Le mauvais temps nous a aidés lors des qualifications. Sur une piste sèche, nous aurions eu du mal à nous classer parmi les cinq meilleurs!»

Une fois de plus, Zhou Guanyu (Audi-Sauber), 20e et dernier, a rapidement été distancé et a même écopé de trois places de pénalité pour avoir gêné Max Verstappen. Son coéquipier Valtteri Bottas, au volant de la «nouvelle» C44, sera 14e sur la grille de départ, alors qu'il était 12e il y a une semaine à Budapest. Après 23 courses sans points (GP et sprints), il ne faut pas s'attendre à des miracles pour le Finlandais.

Hamilton à la recherche de son 201e podium

Les fans de Lewis Hamilton peuvent être optimistes. Le Britannique de 39 ans est en grande forme. Il s'élancera en troisième position au volant de sa Mercedes, devant son compatriote Lando Norris (McLaren) .Fort de son succès en Hongrie, le duo de monoplaces orange papaye Ocar Piastri/Lando Norris aura à nouveau une carte à jouer sur la piste de Spa. Et Goerge Russell, qui prendra le départ aux côtés de Piastri, tentera d'offrir un sixième podium consécutif à Mercedes.