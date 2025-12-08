Max Verstappen s'impose à Abu Dhabi, mais le titre de champion du monde revient de justesse à Lando Norris. Lors de la conférence de presse, le Néerlandais s'en prend à un journaliste: «Tu me fais ce sourire idiot?»

Joël Hahn

Max Verstappen a remporté la dernière course de la saison à Abu Dhabi dimanche, mais le titre de champion du monde est tout de même revenu de justesse à Lando Norris, pour deux petits points. Ces points ont notamment été perdus lors d'un moment particulier, le Grand Prix de Barcelone. Après la course d'Abu Dhabi, le pouls du pilote Red Bull s'est accéléré lors de la conférence de presse, lorsqu'un journaliste a évoqué ce moment douloureux vécu en Catalogne.

Barcelone, un souvenir douloureux

Pour rappel, lors du GP d'Espagne, Max Verstappen avait laissé éclater sa frustration sur George Russell. Il avait légèrement bousculé le pilote Mercedes et la pénalité qui s'en était suivie lui avait coûté neuf points au championnat du monde. Ce qui lui aurait suffi pour remporter le titre à Abu Dhabi... «Tu as oublié toutes les autres choses qui se sont passées pendant ma saison? Bien sûr, tu me parles de Barcelone. Oui, oui ...», a rétorqué Max Verstappen, agacé. Puis il en a rajouté une couche: «Tu me fais ce sourire stupide maintenant?»

Malgré l'ambiance tendue, le quadruple champion du monde a tenté de répondre plus tard à la question de manière objective: «Je ne sais pas. Cela fait partie de la course. On en tire des leçons». En même temps, il a souligné que la saison avait connu bien plus de tournants que cette seule manœuvre. «Le championnat du monde se déroule sur 24 courses. J'ai aussi reçu beaucoup de cadeaux de Noël, des cadeaux de Noël précoces, dans la deuxième partie de la saison. On pourrait tout aussi bien poser des questions à ce sujet».

Vice-champion du monde après une remontada incomplète

La saison de Max Verstappen a été faite de hauts et de bas. Après un départ en demi-teinte, il comptait déjà 104 points de retard en été, mais s'est battu pour revenir à deux points au terme du championnat. La victoire à Abu Dhabi n'a pourtant pas suffi, car Lando Norris a terminé troisième, un résultat juste suffisant pour lui permettre de remporter le titre. Max Verstappen prendra donc le départ en 2026 sans le numéro 1. Pour la première fois depuis quatre ans!

Une chose est sûre: Le Néerlandais a été très fair-play jusqu'au bout et n'a usé d'aucune astuce déloyale sur la piste. Il est d'autant plus étonnant qu'il soit apparu aussi tendu lors de la conférence de presse. Une conclusion amère, mais instructive, à une saison dramatique.



