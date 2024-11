Que vont devenir Valtteri Bottas et Guanyu Zhou?

Qu'adviendra-t-il des pilotes licenciés Valtteri Bottas (à droite) et Guanyu Zhou? Photo: Lukas Gorys

Roger Benoit

Ceux qui courent après un point de championnat du monde depuis 59 semaines ou 34 courses ne vivent plus que de rêves et de beaux discours. La plupart des fans de l'écurie d'Hinwil ont accepté depuis longtemps cette terrible saison.

Même si le grand objectif est l'entrée d'Audi en 2026, la motivation des bientôt 800 collaborateurs doit être maintenue chaque jour. «Nous espérons que notre dernière mise à jour de l'année nous permettra de continuer à avancer dans la bonne direction!» Le chef d'équipe remplaçant Alunni Bravi a parlé.

Avec les journées sombres et les températures basses à venir, Las Vegas sera-t-elle peut-être le «point culminant» de la saison? L'équipe, qui se présente avec une monoplace lumineuse, parle d'apporter un progrès significatif au nouveau soubassement après les tests en soufflerie. Oui, il doit devenir la base de la «nouvelle» voiture pour 2025.

Des cerveaux recherchés

La bonne nouvelle: les deux pilotes seront remplacés après trois années passées ensemble. La grande question: peut-on enfin améliorer la voiture? Le chef Mattia Binotto cherche désespérément des ingénieurs et des techniciens.

Seuls les «supers cerveaux» peuvent rendre le bolide plus rapide. Avec le directeur de course Xevi Pujolar et le directeur technique James Key, les chemins semblent mener à une impasse. Et c'est là que commencent les véritables problèmes d'Audi, qui sera seule aux commandes dans l'Oberland zurichois à partir du 1er janvier 2025. Les soucis internes avec le groupe principal VW (licenciements, fermetures d'usines) peuvent apparemment être occultés.

Bottas viré par téléphone

Que vont maintenant faire les deux pilotes licenciés après Abu Dhabi (8 décembre)? Valtteri Bottas flirte avec le poste de troisième pilote chez Mercedes. Christian Fittipaldi, 40 fois pilote de GP et neveu d'Emerson Fittipaldi, a déclaré dans un podcast au Brésil: «D'après des sources proches, le patron de Mercedes, Toto Wolff, ferait même appel à son ancien pilote victorieux comme son conseiller personnel.»

«Pour passer à une autre série de courses, il est trop tard. Et en tant que dernier du championnat du monde, peu de portes s'ouvrent!», admet le Finlandais. Bottas s'était battu jusqu'au bout pour obtenir le siège d'Audi, mais ses exigences trop élevées ont conduit à son licenciement. «On ne m'a informé par téléphone que deux jours avant le deal de Bortoleto.»

Zhou ou Giovinazzi?

L'avenir de Guanyu Zhou est également ouvert. Le «Corriere della Sera» l'a récemment inscrit comme pilote de réserve chez Ferrari. On n'y a pas (encore) réagi. Mais il serait étrange que Maranello ait besoin de la dot annuelle de plusieurs millions de la Chine. À moins que le marché des voitures de luxe ne soit si important.

Un autre ex-pilote Sauber entre désormais en jeu aux côtés de Hamilton et Leclerc: Antonio Giovinazzi. L'Italien a tout de même marqué 21 points en quatre ans et 62 courses pour Sauber et Alfa-Sauber. En 2023, Giovinazzi a remporté les 24 Heures du Mans lors de son retour chez Ferrari.