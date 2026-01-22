Avons-nous déjà vu le premier de la classe en Formule 1, avec cette nouvelle Mercedes W17? De nombreux experts en sont convaincus: il faudra compter avec l'écurie de Toto Wollf cette année.

Roger Benoit

«Le changement le plus important dans le règlement a obligé tout le monde à repartir de zéro. Et nous sommes bien préparés à cette transition!», tonne Toto Wollf, patron de Mercedes.

Comme en 2014, lorsque le championnat a basculé dans l’ère hybride avec les moteurs V6 turbo de 1,6 litre? L’histoire est connue: de 2014 à 2020, Mercedes a raflé les sept titres de champion du monde (six pour Hamilton, un pour Rosberg). Et sans la fin controversée du championnat 2021 à Abu Dhabi, la success story aurait probablement continué.

Le plus grand bouleversement technique depuis le début du championnat du monde en 1950 (voitures plus petites, plus étroites, plus légères) a amené Toto Wolff à tirer cette conclusion: «Nous devons pratiquement nous concentrer uniquement sur la Formule 1 et ne plus participer à de nombreuses autres séries!»

20 chevaux de plus pour Mercedes?

Le patron de Mercedes ne peut pas empêcher une chose: si la nouvelle unité de puissance anglaise devait effectivement dominer le paddock, alors le champion du monde McLaren, le nouveau venu Williams et la recrue Alpine en profiteraient également.

Les tests montreront rapidement si les rumeurs selon lesquelles Mercedes disposerait d’environ 20 chevaux d’avantage sont fondées. Ils débuteront dès lundi à Barcelone, pour cinq jours. Mais chaque équipe ne pourra utiliser la voiture que trois fois. McLaren a déjà renoncé au premier jour: «Notre développement n’est pas encore tout à fait terminé.»