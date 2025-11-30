Lando Norris sera-t-il le premier champion du monde McLaren depuis Lewis Hamilton en 2008? S'il l'emporte ce dimanche au Qatar, ce sera le cas. Mais il existe aussi d'autres scénarios où le Britannique pourrait être sacré dès aujourd'hui.

Roger Benoit et Stefan Meier

Alors qu'Oscar Piastri (374 points) et Max Verstappen (371) peuvent tout au plus rattraper leur retard au championnat du monde dimanche (17h) lors du Grand Prix du Qatar, Lando Norris (396) peut lui remporter le premier titre mondial de sa carrière. En cas de victoire, le Britannique serait assuré de l'emporter. Voici tous les scénarios.

Lando Norris sera champion du monde à coup sûr en cas de ...

... 1re place.

... 2e place, si Oscar Piastri est au maximum 4e et Max Verstappen reste derrière Lando Norris.

... 3e place, si Oscar Piastri est au maximum 5e et Max Verstappen reste derrière Norris.

... 4e place, si Piastri est au maximum 6e et Max Verstappen reste derrière Norris.

... 5e place, si Oscar Piastri est au maximum 7e et Max Verstappen reste derrière Norris.

... 6e place, si Oscar Piastri est au maximum 8e et Max Verstappen reste derrière Norris.

... 7e place, si Oscar Piastri est au maximum 9e et Max Verstappen reste derrière Norris.

... 8e place, si Oscar Piastri n'a pas de points et Max Verstappen reste derrière Norris.