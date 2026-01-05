Keystone-SDA

Cadillac, qui débute en Formule 1, a engagé le Chinois Guanyu Zhou comme pilote de réserve. Le jeune homme de 26 ans vient de Ferrari et complète l'équipe avec les deux pilotes Valtteri Bottas de Finlande et Sergio Perez du Mexique.

Guanyu Zhou a participé à 68 courses dans la catégorie reine du sport automobile de 2022 à 2024 pour l'équipe suisse Sauber. Durant cette période, Bottas était son coéquipier. Cadillac appartient au groupe automobile américain General Motors et sera la onzième équipe à participer au championnat du monde de Formule 1 lors de la nouvelle saison qui débutera en mars en Australie.