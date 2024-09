Quelle tension! Sergio Pérez et Carlos Sainz: le crash en pleine lutte pour le podium

Dans l'avant-dernier tour du GP d'Azerbaïdjan à Bakou, Charles Leclerc, Carlos Sainz et Sergio Pérez se battent en duel pour les deuxième et troisième places. L'Espagnol et le Mexicain prennent toutefois trop de risques et se crashent juste avant la fin.