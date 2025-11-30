Max Verstappen a remporté le Grand Prix du Qatar ce dimanche, privant Lando Norris de sacre. Le titre de champion du monde de Formule 1 se joura donc lors de la dernière course.

AFP Agence France-Presse

Max Verstappen (Red Bull) a remporté dimanche le Grand Prix du Qatar de F1 devant Oscar Piastri (McLaren), le leader du championnat Lando Norris (McLaren) ne terminant que 4e ce qui repousse à la dernière course à Abou Dhabi dans une semaine l'attribution du titre de champion du monde.

Max Verstappen a bénéficié d'une meilleure tactique de son équipe qui a profité de l'intervention de la voiture de sécurité en début de course pour effectuer un changement de pneus, ce que les McLaren n'ont pas fait. Norris ne dispose désormais plus que de 12 points d'avance sur Verstappen et 16 sur Piastri alors que 25 points restent à attribuer à Abou Dhabi.