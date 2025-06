Le Grand Prix d'Autriche restera au calendrier de la Formule 1 jusqu'en 2041, suite à une prolongation de contrat. Cette course emblématique, organisée 37 fois depuis 1964, assure sa place malgré la concurrence de nouvelles destinations plus lucratives.

Le Red Bull Ring en Autriche accueillera la F1 jusqu'en 2041, après une prolongation de contrat. Photo: Anna Szilagyi

ATS Agence télégraphique suisse

Le Grand Prix d'Autriche et le Red Bull Ring resteront au calendrier de la Formule 1 au moins jusqu'en 2041. La F1 a annoncé dimanche la prolongation «de longue de durée» de leur contrat.

Malgré des destinations plus lucratives

«L'emblématique Grand Prix d'Autriche va rester jusqu'en 2041 inclus au calendrier de la Formule 1 après la prolongation de longue durée du contrat entre son promoteur et la F1. Cette course a déjà été organisée à 37 reprises (sans compter 2025) depuis la première édition en 1964», explique la F1.

De nombreuses manches européennes du calendrier de F1 peinent désormais à conserver leur place en raison de la concurrence de nouvelles destinations plus lucratives comme les Etats-Unis, le Moyen-Orient ou l'Asie. Ainsi, le GP des Pays-Bas disparaîtra du calendrier en 2027, celui de Belgique à Spa-Francorchamps ou celui de Catalogne à Barcelone sont menacés, alors que la France et l'Allemagne n'organisent plus de GP depuis plusieurs années.