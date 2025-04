Pierre Gasly choque en signant le meilleur temps à Djeddah

1/11 Pierre Gasly établit le meilleur temps de la première séance d'essais libres au volant de l'Alpine. Photo: Lukas Gorys

Roger Benoit

Un an après avoir pris le départ en cinquième position pour finir quatrième derrière Max Verstappen, Sergio Pérez et Charles Leclerc, Oscar Piastri confirme sa montée en puissance dans le peloton de tête. Le jeune australien se montre globalement satisfait de la McLaren-Mercedes version 2025, bien qu’elle ne soit pas toujours docile: «Il y a des moments où la voiture te mord. Mais la plupart du temps, c’est une voiture incroyable».

De son côté, son coéquipier Lando Norris semble traverser une phase de doute. Lui qui avait terminé la saison précédente en pleine confiance semble aujourd’hui avoir perdu le fil. «En 2024, j’avais l’impression de maîtriser la voiture. Maintenant, c’est l’inverse. J’ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre ce que j’avais à affronter, ce qui avait changé. Est-ce que c’est moi? Est-ce la voiture?» s'interroge l'Anglais.

Ce trouble intérieur, souvent invisible depuis l’extérieur, est pourtant l’un des plus grands défis pour un pilote de haut niveau. Malgré tout, Norris parvient à signer le meilleur temps au bout des 15 premières minutes de course, devançant Piastri de 0,354 seconde, et Carlos Sainz de 0,356 seconde.

Mercedes et Red Bull: la bataille au sommet

Sur une piste portée à près de 50 degrés par le soleil (28 degrés à l’air libre), la mi-course révèle un classement inattendu. Les Mercedes se montrent particulièrement en forme. George Russell, auteur d’un très bon début de saison avec déjà trois podiums, mène la danse. Il devance Norris, Verstappen, Yuki Tsunoda – de plus en plus performant au sein de Red Bull – et Pierre Gasly, qui semble retrouver des couleurs dans une Alpine plus compétitive depuis sa 7e place à Bahreïn.

Dans ce contexte très ouvert, les rumeurs autour de l’avenir de Max Verstappen continuent d’agiter le paddock. Le principal intéressé, lui, reste concentré: «Tout le monde en parle, sauf moi. Je continue à me concentrer sur le fait d’aider l’équipe à rendre la RB21 plus rapide».

Un rappel que, malgré les spéculations, l’objectif reste le même: gagner.

Des choix de pneumatiques décisifs

Les écarts se creusent aussi en fonction des stratégies de pneus. Alors que la majorité des pilotes opte pour les médiums (gomme jaune), Carlos Sainz, lui, prend un pari en chaussant très tôt les pneus durs. Ce choix l’isole, mais il est partagé par Oliver Bearman (Haas) et Esteban Ocon. Ce trio tente de miser sur la régularité dans la chaleur.

C’est pourtant sur un autre choix que Sainz se relance réellement: il est le premier à passer aux tendres (gomme rouge). Une initiative imitée peu après par Nico Hülkenberg chez Sauber, et qui leur permet de gagner un peu en rythme. Néanmoins, c’est Alexander Albon qui parvient à tirer son épingle du jeu en s’intercalant à nouveau devant Sainz dans la hiérarchie.

Tous les pilotes ne vivent pas la même course. Gabriel Bortoleto, coéquipier de Nico Hülkenberg chez Sauber, reste scotché aux dernières positions, à l’exception d’un court sursaut. Toujours souriant malgré les difficultés, le Brésilien ne parvient pas à sortir du bas de tableau. Il fait partie des quatre pilotes encore sans le moindre point cette saison, aux côtés de son manager Fernando Alonso – qui traverse lui aussi une période délicate –, ainsi que Liam Lawson et Jack Doohan.

