Michael Schumacher a eu 57 ans samedi. Pour cette occasion, sa fille Gina a partagé une photo de la famille. Attention, moment d'émotion.

Christian Müller

Très peu de temps après la date de son accident de ski, qui a eu lieu le 29 décembre 2013, Michael Schumacher a fêté son anniversaire. La légende de la Formule 1 a fêté ses 57 ans samedi.

À cette occasion, sa fille Gina (28 ans) a posté une photo de famille datant de l'époque où elle et son frère Mick (26 ans) étaient encore enfants. En arrière-plan, on peut également voir leur mère Corinna Schumacher. «The best forever» (le meilleur pour toujours). Joyeux anniversaire papa», écrit Gina, qui est devenue maman pour la première fois l'année dernière.

On ne sait pas comment se porte le septuple champion du monde à l'occasion de son 57e anniversaire. Depuis qu'il a subi des dommages cérébraux en tombant sur une pierre à Méribel, il y a plus de 12 ans, Michael Schumacher vit loin du public.



