Dans les rues de Las Vegas, Lewis Hamilton marque son territoire

1/2 Lando Norris (McLaren) lors des essais libres du Grand Prix de Las Vegas, le 21 novembre 2024. Photo: FREDERIC J. BROWN

AFP Agence France-Presse

On l'avait quitté avec l'envie de «ne plus vraiment vouloir revenir» à la compétition après sa décevante prestation au volant d'une Mercedes «incontrôlable» au Brésil. Trois semaines plus tard, voilà «Sir Lewis» de retour au sommet de son art.

Sous des températures nocturnes particulièrement fraîches (moins de 15 degrés Celsius) qui ont provoqué beaucoup de sortie de pistes sans gravité, le septuple champion du monde a marqué son territoire en terminant en tête des deux premières séances d'essais libres. D'abord devant son coéquipier George Russell puis, plus tard dans la soirée, devant Lando Norris (McLaren).

«Je me suis senti super bien aujourd'hui, a savouré Hamilton. C'est la première journée d'essais de l'année où nous avons été constamment forts».

Gare toutefois à ne pas s'emballer: «même si nous avons terminé en tête des deux séances, c'est difficile de savoir exactement où nous nous situons parmi la concurrence, car tout le monde utilise des charges de carburant et des plans de course différents», a-t-il rappelé.

Verstappen «sur de la glace»

Dans le faste des rues de Vegas, où un parterre de stars est attendu tout le week-end, les Mercedes et Norris ont tenu à distance les Ferrari de Carlos Sainz et de Charles Leclerc, respectivement 4e et 5e à la fin de cette première journée qui s'est déroulée sans accro - contrairement à l'an dernier pour le retour du GP après plus de 40 ans d'absence.

Derrière, l'Alpine de Pierre Gasly, 6e meilleur chrono du jour, a semblé constamment dans le coup. Son coéquipier et compatriote Esteban Ocon était 12e jeudi soir.

Loin derrière, le leader au général Max Verstappen a terminé la journée seulement 17e. Mais contrairement à la majorité des pilotes, il n'a pas enregistré de tour rapide en pneus tendres, les plus performants. Lors de la première séance, il avait pris le 5e chrono.

Le Néerlandais a toutefois montré quelques signes d'inquiétudes pour la suite du week-end, disant avoir «l'impression de rouler sur de la glace».

«Nous avons eu du mal à faire fonctionner les pneus, surtout sur un tour, et nous étions assez loin du rythme», a-t-il également expliqué jeudi soir. «Sur les longs relais, nous étions un peu plus compétitifs, mais nous devons encore peaufiner certaines choses», a-t-il souligné.

Au Brésil début novembre, le pilote Red Bull a retrouvé le chemin du succès après plus de quatre mois sans victoire, prenant une sérieuse option pour conserver son titre. Pour y arriver à Las Vegas, il ne doit pas y céder plus de deux points à son dernier rival Lando Norris.

Ferrari favorite du Top 3

Las Vegas lance le marathon final de trois Grands Prix en trois semaines, avec ensuite le Qatar puis l'ultime rendez-vous de l'année début décembre à Abou Dhabi.

S'il ne fait quasiment plus aucun doute que Verstappen conservera sa couronne cette année, en revanche, tout reste à jouer chez les constructeurs puisque les trois équipes de tête se tiennent en 49 points seulement.

McLaren (593 points), devenue mi-septembre la première force du plateau, compte 36 points d'avance sur Ferrari, deuxième avec 557 points, tandis que Red Bull (544 pts) complète le top 3 provisoire.

Sur le célèbre Strip qu'emprunteront les pilotes jusqu'à samedi soir -- puisque la course aura lieu non pas le dimanche mais samedi en nocturne -- Ferrari s'affiche pour l'heure comme la meilleure équipe du trio de tête, ses pilotes ayant systématiquement figuré dans le Top 6 jeudi.

«Cette piste semble convenir à leur voiture», constatait cette semaine Verstappen. «Sur ce type de circuit, Ferrari est toujours très rapide, avec des freinages (et des virages) à 90 degrés».

Mais comme l'a rappelé jeudi le patron de la Scuderia Frédéric Vasseur, «certes, nous étions rapides l'an dernier mais, à la fin, c'est Verstappen qui a gagné».