L'ex-pilote de Formule 1 Adrian Sutil a été arrêté pour suspicion de fraude. Le parquet de Stuttgart a perquisitionné plusieurs propriétés à Monaco, en Suisse et en Allemagne. Adrian Sutil devrait désormais être placé en détention provisoire.

BliKI et Stefan Meier

L’ancien pilote de Formule 1 Adrian Sutil fait de nouveau parler de lui, bien longtemps après avoir quitté les circuits – et pas pour les bonnes raisons. Selon «Bild», l’Allemand a été interpellé jeudi, soupçonné de fraude.

D’après le média allemand, la police a mené des perquisitions à trois adresses situées à Monaco, en Suisse et à Sindelfingen, dans le Bade-Wurtemberg. Le parquet de Stuttgart a confirmé l’opération: «Plusieurs lieux ont été fouillés en collaboration avec le Landeskriminalamt du Bade-Wurtemberg». Adrian Sutil aurait été arrêté à Sindelfingen, puis présenté à un juge au tribunal d’instance de Stuttgart, avant d’être placé en détention provisoire.

Les autorités restent pour l’heure très discrètes. Elles évoquent toutefois des soupçons «d’escroquerie en bande organisée dans un cas particulièrement grave, ainsi que de détournement de fonds». Ces dernières années, Adrian Sutil s’était reconverti dans le commerce de voitures de luxe.

Ce n’est pas la première fois que l’ex-pilote se retrouve dans le viseur de la justice. En 2011, il avait écopé de 18 mois de prison avec sursis pour avoir blessé Eric Lux, alors patron de Lotus, au cou avec une coupe de champagne dans un club de Shanghai.

Un passage discret – et même embarrassant – chez Sauber

Sauber n’a pas gardé un souvenir très glorieux du passage de Sutil. En 2014, il formait un duo peu performant avec Esteban Gutiérrez: aucun des deux n’a inscrit le moindre point au championnat. La saison s’était même terminée par une rupture de contrat anticipée et une plainte de plusieurs millions de francs déposée contre l’écurie.

Cette dernière saison en Formule 1 a marqué la fin de son parcours dans la catégorie reine… et inscrit Adrian Sutil dans un triste tableau statistique. Entre 2007 et 2014, il a disputé 128 Grands Prix avec Spyker, Force India et Sauber. Son meilleur résultat? Une 4e place à Monza en 2009. Il est ainsi devenu le pilote comptant le plus de départs en Formule 1 (128) sans jamais avoir goûté au podium — un «record» qu'il détient depuis la 3e place de Nico Hülkenberg à Silverstone cette saison.