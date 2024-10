Le champion du monde Damon Hill a failli atterrir à Hinwil en 1997. Photo: ATP 1/7

Roger Benoit

Depuis l'arrivée de Sauber en Formule 1 en 1993, trois champions du monde (avant ou après leur titre), Kimi Räikkönen, Jacques Villeneuve et Sebastien Vettel, ont roulé pour l'équipe de Hinwil. En 1997, un quatrième champion, Damon Hill, aurait même pu inscrire son nom dans le livre d'or.

Cela n'a pas été le cas, car les négociations ont été interrompues à la dernière minute dans l'Oberland zurichois. La situation de l'époque rappelle en partie le chaos actuel autour de la prolongation du contrat de Valtteri Bottas (35 ans).

Valtteri Bottas veut apparemment tout faire

Cela semblait n'être qu'une formalité, mais le Finlandais («Je conduis mieux que chez Mercedes»), après trois années où il a extrêmement bien gagné sa vie, veut apparemment plus que le contrat d'un an qui lui a été proposé.

Combien de temps Valtteti Bottas (pas de points depuis 28 courses) peut-il continuer à jouer au poker? Un départ pour l'Indy-Car serait une relégation personnelle.

Mattia Binotto est hésitant

Le fait que le nouveau gourou d'Audi, Mattia Binotto, directeur de l'équipe Ferrari de 2019 à 2022, évoque maintenant même Mick Schumacher (25 ans) dans une interview au «Corriere della Sera» («Il fait partie de notre courte liste de candidats») montre que l'Italien a un choix délicat à effectuer.

Bien que toutes les équipes ouvrent leurs portes aux jeunes, les négociations avec les pilotes de l'Academy Franco Colapinto et Gabriel Bortoleto sont apparemment plus que bloquées. Le dynamisme et les prises de risques n'ont jamais été très populaires à Hinwil.

Viré malgré le titre de champion du monde

Mais revenons à Damon Hill. Fin 1996, l'Anglais a été licencié de Williams malgré son titre de champion du monde et remplacé par Heinz-Harald Frentzen! Le Britannique n'a pas digéré la gifle et, pour rebondir, a proposé ses services à Sauber.

Les négociations pour un contrat de plusieurs millions se déroulaient particulièrement bien. Peter Sauber, le copropriétaire Fritz Kaiser et Damon Hill étaient tout proches de se serrer la main et de préparer le contrat.

Quatre billets, la demande de trop

C'est alors que le manager de Damon Hill est allé un peu trop loin avec une ultime requête inutile: «Nous demandons encore quatre billets pour le paddock pour chaque course!»

De quoi rendre fou Fritz Kaiser: «C'est fini. Nous ne sommes plus intéressés!» Damon Hill était choqué et a rapidement congédié son manager. Le pilote a cependant trouvé in extremis un siège chez Arrows et a failli gagner un Grand Prix en 1997 en Hongrie. Mais juste avant l'arrivée, la pompe hydraulique de sa voiture a lâché et il a dû laisser passer Jacques Villeneuve dans sa Williams.