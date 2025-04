1/10 Que va faire Max Verstappen? Photo: Lukas Gorys

Roger Benoit

C’est déjà l’une des grandes énigmes de la saison 2026 et une question à un million (au moins). Que va faire Max Verstappen ?

a) Rester chez Red Bull.

b) Rejoindre Aston Martin-Honda.

c) Prendre une année sabbatique.

d) Signer chez Mercedes.

Le quadruple champion du monde semble désormais limité à ces options. À moins qu’il ne décide de raccrocher à 28 ans pour se consacrer à plein temps à son équipe de GT, dans un rôle de chef d’écurie.

Cette situation est devenue un véritable casse-tête pour le paddock. Chacun y va de son pronostic, et les déclarations se multiplient. James Vowles, patron de Williams et ancien stratège chez Mercedes, s’étonne: «Ça n’aurait aucun sens pour Mercedes de casser son excellent duo de pilotes.» Christian Horner, team principal de Red Bull, tempère: «Max a encore réaffirmé son engagement envers notre équipe ici en Arabie saoudite.»

George Russell, de son côté, n’écarte rien: «Pourquoi Toto Wolff ne le ferait-il pas venir? Max reste le meilleur pilote du moment.» Le Britannique, en fin de contrat fin 2025 et brouillé avec Max Verstappen, attend une prolongation dans les mois à venir.

Toto Wolff, plus discret que jamais

Dans tout ce bruit, une voix reste étonnamment silencieuse: celle de Toto Wolff. Le patron de Mercedes ne dit mot. Et si la réponse à notre «question à un million» était déjà cochée dans son esprit?

Pendant ce temps en Arabie saoudite, Oliver Mintzlaff, directeur général de Red Bull, s’est montré très actif dans le paddock. Aperçu en pleine discussion avec Christian Horner et Helmut Marko, il aurait peu parlé de la succession de ce dernier, pourtant sur le départ (Helmut Marko fêtera ses 82 ans dans une semaine). L’Autrichien avait récemment suggéré le nom de Sebastian Vettel comme potentiel successeur — mais une autre rumeur semble aujourd’hui prendre le dessus.

Et si Oliver Mintzlaff était mieux employé ailleurs? Du côté de Salzbourg et Leipzig par exemple. En Bundesliga, le RB Leipzig vient de concéder un frustrant 1-1 à domicile contre la lanterne rouge, Kiel. Et selon certaines rumeurs, le directeur sportif de Red Bull, une recrue très spectaculaire nommée Jürgen Klopp flirterait avec… le Real Madrid. Il y a le feu partout!