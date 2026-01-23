Ferrari a présenté sa nouvelle voiture, appelée SF-26, pour la prochaine saison de Formule 1. La nouvelle «Flèche rouge» a été présentée vendredi par la Scuderia.

Blick Sportdesk

A quoi ressembleront les voitures cette année? Blick vous apporte la réponse.

Ferrari

Après une saison 2025 décevante, Ferrari ambitionne de retrouver le podium du classement des constructeurs de Formule 1 cette année. On connaît désormais la voiture dans laquelle Lewis Hamilton et Charles Leclerc tenteront d’y parvenir: vendredi, la Scuderia a dévoilé la livrée de sa nouvelle SF-26.

La monoplace arbore moins de rouge traditionnel que par le passé. La large surface blanche du sponsor principal HP, qui se limitait l’an dernier à la zone située derrière le cockpit, s’étend désormais également à l’avant, devant le siège du pilote. Détail notable pour 2026: le pourtour derrière le cockpit présente désormais un dessin légèrement crénelé.

La journée de vendredi ne s’est pas limitée à la seule présentation du design. Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont déjà pu effectuer leurs premiers tours de roue au volant de la nouvelle SF-26 sur le circuit privé de Fiorano, propriété de Ferrari. Des essais plus poussés sont prévus la semaine prochaine sur le circuit de Barcelone-Catalunya, où l’ensemble des pilotes de Formule 1 participeront à des journées de tests organisées à huis clos.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Mercedes

Les Flèches d'argent ont présenté mercredi leur nouveau bolide W17, qui n'est toutefois pas tout argenté: la partie arrière de la voiture est noire - et avec un nouveau sponsor. «Nous sommes très heureux d'accueillir Microsoft dans l'équipe avant le début d'une nouvelle ère passionnante en Formule 1». L'écurie espère ainsi «transformer les données en connaissances plus rapides, en décisions plus intelligentes et en performances».

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Audi

Le successeur de Sauber, Audi, présente son premier bolide à Berlin. Comme l'équipe allemande l'avait déjà laissé entendre en novembre, elle entame sa première saison avec une voiture argentée. Le bolide est complété par un peu de noir et de rouge à l'arrière. Comme l'écurie de course concourt officiellement sous le nom d'«Audi Revolut F1 Team», le nom du sponsor principal Revolut orne sans surprise l'aileron avant et arrière. Les quatre anneaux Audi y sont également visibles en rouge.

Haas

Après Red Bull et les Racings Bulls, Haas a ét la troisième écurie à présenter son nouveau look pour la saison 2026. La nouvelle VF-26 est présentée sous le slogan «Time to turn heads» (en français: le temps de faire tourner les têtes). Les Américains restent fidèles à leurs couleurs habituelles - noir, blanc et rouge. À partir de 2026, l'écurie de course se présentera officiellement sous le nom de TGR Haas F1 Team après la fin du partenariat avec le sponsor MoneyGram. Le logo Toyota-Gazoo-Racing est donc présent sur la VF-26 au niveau du capot moteur et de l'aileron avant.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Red Bull & Racing Bulls

Red Bull a été la première équipe de Formule 1 à donner un aperçu de ses couleurs pour la saison 2026. À Detroit (États-Unis), l'écurie a rendu hommage au début de son nouveau partenariat avec le motoriste Ford, mais n'a pas encore présenté sa nouvelle voiture. Red Bull conserve le design de base avec une peinture bleue, un taureau rouge et des accents jaunes, mais l'augmentation des surfaces noires indique une réduction accrue du poids.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Après la fin de la collaboration avec Honda, l'équipe entame une nouvelle ère en Formule 1 avec son propre moteur développé par Red Bull Powertrains en étroite collaboration avec Ford. Les ambitions sont à nouveau élevées, mais le chef d'équipe Laurent Mekies tempère aussi un peu les attentes: «Il serait stupide de notre part de croire que nous serons dès le départ au niveau de Ferrari ou de Mercedes».

La saison dernière, Max Verstappen, pilote star de Red Bull, est passé tout près de son cinquième titre mondial consécutif. Au final, c’est Lando Norris, de McLaren, qui l’a devancé de deux points. En 2026, le Néerlandais compte bien repartir à l’attaque.

Le second volant de l’écurie sera désormais confié au Français Isack Hadjar, récemment promu depuis l’équipe sœur Racing Bulls — dont la nouvelle livrée a également été dévoilée.