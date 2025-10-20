Le 31 août dernier, Max Verstappen était largué au classement des pilotes de Formule 1. Après le Grand Prix d'Austin, le Néerlandais est de retour dans la course au titre. Même lui ne l'aurait pas imaginé.

Max Verstappen pourrait bien décrocher le titre cette année encore. Photo: IMAGO/PsnewZ

Blick Sport

Tout peut changer rapidement du côté de la Formule 1. Il y a moins deux mois, Oscar Piastri remportait le Grand Prix des Pays-Bas devant Max Verstappen. Au classement des pilotes, l'Australien prenait 104 points d'avance sur son concurrent néerlandais, à neuf courses de la fin de la saison. Autant dire que sur le papier, il aurait fallu un miracle pour que Max Verstappen parvienne à défendre son titre.

Mais celui-ci est en train d'avoir lieu. Quatre courses plus tard, l'avance d'Oscar Piastri a fondu, le quadruple champion du monde n'ayant désormais plus que 40 unités de retard sur le leader. La course au titre est bel et bien relancée.

Après son week-end de rêve à Austin, Max Verstappen a été questionné à propos de cela. «Si quelqu'un vous avait dit après Zandvoort que vous seriez dans la course au titre, que lui auriez-vous répondu?», demande un journaliste. «Je l'aurais traité d'idiot», répond en souriant le Néerlandais.

Idiot ou devin, toujours est-il que le titre en Formule 1 n'est pas encore gagné pour McLaren. Et cette fin de saison s'annonce passionnante, une première depuis 2021.