Tout peut changer rapidement du côté de la Formule 1. Il y a moins deux mois, Oscar Piastri remportait le Grand Prix des Pays-Bas devant Max Verstappen. Au classement des pilotes, l'Australien prenait 104 points d'avance sur son concurrent néerlandais, à neuf courses de la fin de la saison. Autant dire que sur le papier, il aurait fallu un miracle pour que Max Verstappen parvienne à défendre son titre.
Mais celui-ci est en train d'avoir lieu. Quatre courses plus tard, l'avance d'Oscar Piastri a fondu, le quadruple champion du monde n'ayant désormais plus que 40 unités de retard sur le leader. La course au titre est bel et bien relancée.
Après son week-end de rêve à Austin, Max Verstappen a été questionné à propos de cela. «Si quelqu'un vous avait dit après Zandvoort que vous seriez dans la course au titre, que lui auriez-vous répondu?», demande un journaliste. «Je l'aurais traité d'idiot», répond en souriant le Néerlandais.
Idiot ou devin, toujours est-il que le titre en Formule 1 n'est pas encore gagné pour McLaren. Et cette fin de saison s'annonce passionnante, une première depuis 2021.