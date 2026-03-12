Max Verstappen tacle encore les instances de la F1

La nouvelle réglementation de la Formule 1 continue d’agacer dans le paddock. À Shanghai, Max Verstappen a répondu avec ironie aux questions sur la préparation des pilotes.

Blick Sport

Dans le paddock de Shanghai, Max Verstappen a préféré l’ironie aux longs discours. Interrogé sur la place grandissante du simulateur dans la préparation des pilotes, le Néerlandais a répondu avec une pointe de sarcasme. «J’ai trouvé une solution moins chère: j’ai remplacé le simulateur par ma Nintendo Switch», a-t-il glissé devant les journalistes. «Je joue à Mario Kart. Les champignons, ça va plutôt bien, mais les carapaces bleues sont encore difficiles.»

La plaisanterie a fait sourire la salle, mais elle traduit aussi un malaise qui s’installe dans le paddock depuis l’ouverture de la saison. Après le Grand Prix d’Australie, première manche du championnat, plusieurs pilotes ont exprimé leur frustration face aux nouvelles règles introduites cette année.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«J'aimerais que ce soit un peu plus amusant»

Max Verstappen fait partie de ceux qui se montrent les plus critiques. Le pilote Red Bull n’a jamais caché son scepticisme et ses dernières déclarations ont même alimenté des spéculations autour d’un éventuel départ de la Formule 1.

À Shanghai, il a toutefois tenu à calmer le jeu. «Je n’ai pas vraiment envie de partir», a-t-il assuré. «Bien sûr, j’aimerais que ce soit un peu plus amusant.» Le quadruple champion du monde explique avoir déjà abordé le sujet avec les instances de la discipline. «J’ai eu des discussions avec la FOM et la FIA. Je ne veux pas quitter la F1, mais j’espère que certaines choses pourront évoluer.»

La saison vient à peine de débuter, mais le débat autour de la nouvelle réglementation semble déjà installé. Et il pourrait continuer d’accompagner les paddocks au fil des prochaines courses.