«Niki Lauda doit se retourner dans sa tombe!»

Nouvelle étape dans la querelle autour de l'héritage de Niki Lauda. Son avocat de longue date défend les dernières volontés du champion et accuse sa veuve Birgit de nuire à sa réputation par ses actions en justice. Un ami proche se confie à Blick.

1/5 L'avocat de Niki Lauda s'exprime pour la première fois sur le conflit lié à l'héritage de la star. Photo: Samir Hussein

Fynn Müller et Roger Benoit

Six ans après la mort de la légende de la Formule 1 Niki Lauda (1949-2019), la bataille autour de sa fortune continue à Vienne. Son avocat, conseiller et ami de longue date, Haig Asenbauer, s’exprime pour la première fois et lance de graves accusations.

«J’appelle cela une insulte posthume à son honneur, une situation qui dure depuis presque six ans», dit-il à Bild. «Ma principale motivation est de rectifier des choses qui portent atteinte à la mémoire de Niki.»

Roger Benoit, expert Formule 1 de Blick, se trouve actuellement à São Paulo. Il a demandé à deux amis proches de Niki Lauda ce qu’ils pensaient de la dernière évolution du conflit. «Je ne dis rien, je connais très bien les deux parties», lâche l’un. L’autre: «C’est simplement triste, honteux. Niki se retournerait dans sa tombe.»

Depuis sa mort, une fondation gère un héritage estimé à 100 millions d’euros. Un an plus tard, sa deuxième épouse, Birgit Lauda (46 ans), a porté l’affaire devant la justice pour contester les dispositions successorales. Sont concernés: biens immobiliers, voitures, voyages, frais de scolarité et paiements mensuels.

Haig Asenbauer lui reproche d’avoir fait circuler de fausses informations. «Malheureusement, en tant qu’administrateurs de la fondation, nous devons constater que des rumeurs absurdes circulent sur Niki Lauda, qu’il ne mérite en aucun cas.» Certains ont prétendu que Niki Lauda avait «oublié» ses jumeaux Mia et Max. L’avocat dément: «Au contraire, Niki avait prévu que Mia et Max reçoivent plus de la fortune de la fondation que tous les autres membres de la famille.»

Depuis 2019, plus de 30 millions d’euros auraient déjà été versés aux proches. «La moitié est allée à Birgit Lauda et à ses enfants», précise Haig Asenbauer. «Peu de fondations en Autriche versent des montants aussi élevés.»

Certains ont récemment affirmé que la veuve avait eu gain de cause. L’avocat réplique: «Pures inventions et vœux pieux. Les deux procédures, l’une de 8,5 millions d’euros et l’autre de 22 millions, sont closes en première instance.» Dans un cas, la plainte de Birgit Lauda a été rejetée en totalité, même si elle a fait appel. Dans l’autre, la procédure de preuve est terminée et le jugement est attendu dans les semaines à venir