1/8 Felipe Massa (à droite) a perdu le titre de champion du monde il y a 17 ans, de manière controversée, au profit de Lewis Hamilton (à gauche). Photo: imago images/Motorsport Images

Roger Benoit

Il y a un an, les conditions étaient meilleures ici à Bahreïn à la fin du mois de février. Maintenant, les vestes d'hiver sont de rigueur. Les tests de mercredi se dérouleront ainsi dans des conditions inattendues.

Pirelli s'attendait à du soleil

Pirelli a également été surpris par la météo incertaine. Le caoutchouc jouera également un rôle décisif en 2025. Le champion du monde par équipe Red Bull, détrôné par McLaren-Mercedes, s'est notamment plaint: «Nous ne mettons pas la voiture dans la bonne fenêtre de température».

Et sans Max Verstappen, qui a tout simplement fait oublier de nombreuses faiblesses de son bolide par la grâce de son talent de pilote, le titre mondial individuel serait probablement revenu en 2024 à McLaren et Lando Norris.

Les essais aussi mentent

Que peut-on maintenant attendre des trois jours d'essais avant le début du championnat du monde le 14 mars en Australie? Les temps les plus rapides ne disent pas toujours la vérité, même si Ferrari a fêté un «doublé» symbolique avec Sainz et Leclerc à Bahreïn en 2024.

McLaren, en revanche, a erré dans le fond du classement, ne voulant manifestement pas encore abattre ses cartes sur le bitume. Cette fois encore, savoir qui roule avec quelle quantité de carburant restera un mystère. Pour la gomme, c'est différent. Pirelli annonce la couleur pour les meilleurs temps des 20 pilotes.

Sauber se réjouit de sa 4e place

Chez Sauber, on semble s'être menti à soi-même il y a un an. La quatrième place de Zhou - devant les deux Red Bull (mais avec des pneus plus durs) - ne s'explique pas autrement. Les fans connaissent le résultat: il n'y a qu'au Qatar, le 1er décembre, qu'il y a eu quatre malheureux points au championnat du monde (Zhou).

Son coéquipier Valtteri Bottas (35 ans) a dû faire ses adieux à Hinwil après trois ans et a encore jeté de la boue sur son employeur en disant: «Ce furent trois années perdues!» Malgré vingt millions de salaire...

Valtteri Bottas: «Je suis tellement heureux»

Maintenant, Mercedes a repris le Finlandais, qui a déjà été sous contrat avec les Flèches d'Argent de 2017 à 2021. «Je me sens heureux comme rarement. Je serai présent à toutes les courses en tant que troisième pilote et j'apporterai mon expérience sur et en dehors de la piste».

Son souhait est clair: revenir dans le cockpit s'il arrive quelque chose à un pilote titulaire chez Mercedes, McLaren ou Williams.

Nouvelle polémique autour de Felipe Massa

Dix-sept ans après avoir perdu le titre de champion du monde, Felipe Massa (43 ans), alors pilote Ferrari, exige réparation. Un tribunal londonien se penche désormais sur l'affaire appelée «Singapore Gate». En 2008, le patron de Renault, Flavio Briatore, a demandé à son pilote Nelson Piquet junior de faire brandir un drapeau jaune, ce que le Brésilien a fait avec un crash stupide. La porte de la victoire était ainsi ouverte pour son coéquipier Fernando Alonso.

Le patron de la F1, Bernie Ecclestone, a dit des années plus tard ce que tout le monde savait depuis la course: c'était un sale coup. Pour Felipe Massa, il était donc clair que la course n'aurait pas dû compter - et il serait alors devenu champion du monde (et non Lewis Hamilton).

Bien entendu, le procès (qui débute le 28 octobre, jour du 95e anniversaire de Bernie Ecclestone!) ne porte plus sur le titre mondial, mais uniquement sur une éventuelle indemnité de plusieurs millions versée à Felipe Massa.