Le crash impressionnant de Gabriel Bortoleto au Brésil

Course cauchemardesque pour l’écurie Sauber à Interlagos!
Impliqué dans un accident au sixième tour, Nico Hülkenberg a vu son aileron avant être endommagé. Grâce au travail rapide de ses mécaniciens, sa monoplace a toutefois pu être réparée à temps pour le redémarrage. Le directeur technique de la FIA, Jo Bauer, a contrôlé tous les nouveaux éléments sur la balance avant de valider la remise en piste. Mais ces efforts n’ont pas vraiment payé: la belle position de départ (10e) était perdue après l’incident, et Nico Hülkenberg a finalement terminé la course à la 16e place.
Son coéquipier Gabriel Bortoleto a également connu une fin de course difficile. Devant son public, le Brésilien se battait longtemps pour la 11e position avant de partir violemment à la faute dans le dernier tour, provoquant un drapeau jaune. Heureusement, il a rapidement rassuré son équipe à la radio: «Je vais bien!»
Sa monoplace, en revanche, a subi d’importants dégâts — le volant se serait même brisé dans le cockpit. Il y a donc peu de chances de le voir en bonne condition pour les qualifications. Après un premier message rassurant, Bortoleto a tout de même été conduit à l’hôpital du circuit pour un contrôle de routine.