Le crash impressionnant de Gabriel Bortoleto au Brésil

Quel choc! Heureusement, Gabriel Bortoleto s'en est bien tiré au Grand Prix du Brésil. Mais sa Sauber est détruite.

Course cauchemardesque pour l’écurie Sauber à Interlagos!

Impliqué dans un accident au sixième tour, Nico Hülkenberg a vu son aileron avant être endommagé. Grâce au travail rapide de ses mécaniciens, sa monoplace a toutefois pu être réparée à temps pour le redémarrage. Le directeur technique de la FIA, Jo Bauer, a contrôlé tous les nouveaux éléments sur la balance avant de valider la remise en piste. Mais ces efforts n’ont pas vraiment payé: la belle position de départ (10e) était perdue après l’incident, et Nico Hülkenberg a finalement terminé la course à la 16e place.

Son coéquipier Gabriel Bortoleto a également connu une fin de course difficile. Devant son public, le Brésilien se battait longtemps pour la 11e position avant de partir violemment à la faute dans le dernier tour, provoquant un drapeau jaune. Heureusement, il a rapidement rassuré son équipe à la radio: «Je vais bien!»

Sa monoplace, en revanche, a subi d’importants dégâts — le volant se serait même brisé dans le cockpit. Il y a donc peu de chances de le voir en bonne condition pour les qualifications. Après un premier message rassurant, Bortoleto a tout de même été conduit à l’hôpital du circuit pour un contrôle de routine.