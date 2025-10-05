George Russell s'impose devant Verstappen à Singapour

Impérial tout le weekend, George Russell a remporté le Grand Prix de Singapour. Max Verstappen et Lando Norris ont complété le podium.

George Russell a complétement dominé le Grand Prix de Singapour. Photo: Lukas Gorys

ATS Agence télégraphique suisse

Parti de la pole position, George Russell (Mercedes) a remporté le Grand Prix de Singapour de manière souveraine. L'Anglais a célébré le cinquième succès de sa carrière en formule 1.

Russell s'était déjà imposé cette année à Montréal lors du GP du Canada, sur un circuit aux mêmes caractéristiques. Il a dominé la course d'un bout à l'autre, ne cédant le commandement que lors de son unique changement de pneus.

Les McLaren s'assurent le titre

Le vainqueur a précédé Max Verstappen (Red Bull-Honda) et les McLaren-Mercedes de Lando Norris et Oscar Piastri. Celui-ci a conservé la tête du championnat avec 22 points d'avance sur Norris et 63 sur Verstappen alors que six courses restent au programme. Une décision est déjà tombée: McLaren s'est assuré le titre des constructeurs pour la deuxième année consécutive.

Singapour n'a pas été favorable pour l'écurie suisse Sauber-Ferrari, dont les deux pilotes ont fini loin des meilleurs: Gabriel Bortoleto s'est classé 17e et Nico Hülkenberg 20e et dernier d'une épreuve qui n'a connu aucun abandon.