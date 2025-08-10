Gabriel Bortoleto est de plus en plus fort au volant de la Sauber. Red Bull continue en revanche de se débattre dans les problèmes. Voici le premier bilan de la saison de Formule 1.

1/6 Magnifique image: Gabriel Bortoleto entre Fernando Alonso (devant) et Max Verstappen - ce dernier n'a pas pu dépasser la Sauber en Hongrie. Photo: Lukas Gorys

Roger Benoit

Quel est le bilan du début de saison de Formule 1? Blick apporte la réponse!

La pause estivale

La sensation de 2025 risque bien de continuer sur sa lancée après la trêve hivernale, qui débutera le 7 décembre. Le podium décroché par Nico Hülkenberg avec la Sauber à Silverstone restera dans l’histoire: pour la première fois en 239 Grands Prix, l’Allemand est monté sur la boîte. Tout au long de la saison, le vétéran s’est montré un coéquipier précieux pour Gabriel Bortoleto, un jeune pilote en pleine progression, tout comme la C45.

À Budapest, le rookie a passé son premier vrai test: boucler de longs tours coincé entre deux champions du monde, Fernando Alonso (Aston Martin) et Max Verstappen (Red Bull), sans commettre la moindre erreur. Sa 6e place, ce jour-là, a été la juste récompense d’une montée en puissance constante cette saison.

La déception venue du Japon

Ces 20 derniers mois, Red Bull s’est transformée en équipe à pilote unique, et le phénomène devient presque inquiétant. Après seulement deux courses, Liam Lawson a été rétrogradé chez Racing Bulls… où il s’épanouit désormais pleinement. Yuki Tsunoda, lui, rêvait depuis toujours de briller aux côtés de Max Verstappen: le rêve a tourné court. Avec seulement sept points – dont trois glanés lors du sprint de Miami – le Japonais a complètement manqué sa saison. Pire: il n’a marqué aucun point lors des sept dernières courses, avec pour seules satisfactions d’avoir vu l’arrivée… aux 17e, 13e, 12e, 16e, 15e, 13e et 17e places. En vingt ans d’histoire de Red Bull, aucun pilote n’avait affiché un tel bilan. Reste à savoir quand la direction corrigera cette erreur de casting, et surtout avec qui. Faut-il déjà miser sur la pépite de F2, Arvid Lindblad?

La crise des taureaux

Le départ de Christian Horner, censé résoudre bien des problèmes, n’a pas permis de relancer la machine Red Bull. Avec 51 points inscrits au championnat sur les six dernières manches, l’écurie fait à peine mieux que Sauber (45 points). Un coup d’œil au classement suffit à constater la tendance: la domination d’hier n’est plus qu’un lointain souvenir.

McLaren en route vers le doublé

Chez les bookmakers britanniques, on ne prend même plus de paris sur le nom du prochain champion du monde! Les cotes parlent d’elles-mêmes: Oscar Piastri (1,6), Lando Norris (2,2), Max Verstappen (70), George Russell (250) et Charles Leclerc (500). Ainsi, un billet de 10 francs misé sur Oscar Piastri ne rapporte plus que 16 francs.

Côté constructeurs, McLaren compte déjà 299 points d’avance sur Ferrari. Les Rouges doivent désormais surtout s’employer à contenir le (relatif) retour en force de Mercedes, qui pointe à 24 longueurs.