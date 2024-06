Audi-Sauber n'a plus que des plans B

1/8 Liam Lawson s'apprête à prendre la place de Daniel Ricciardo chez Racing Bulls.

Roger Benoit

Comme pressenti, le Français Pierre Gasly restera chez Alpine – où il a marqué 67 points en 32 courses – et le Canadien Lance Stroll poursuivra son aventure avec Aston Martin, écurie dont le propriétaire n'est autre que son père Lawrence, et avec laquelle il a obtenu 3 podiums en 153 courses.

Audi se fait chiper Tsunoda et Lawson

Une page est en outre en train d'être tournée: Daniel Ricciardo, le vétéran australien – qui dispute ici son 250e Grand Prix – cédera bientôt sa place chez Racing Bulls au Néo-Zélandais Liam Lawson. Le jeune blond de 22 ans, dont l'option expirait en septembre, était pourtant dans le viseur d'Audi-Sauber.

Tout comme Yuki Tsunoda, qui s'est engagé chez Racing Bulls pour les prochaines années. Le Japonais de 23 ans était en train de négocier avec Audi-Sauber, lorsque le patron de Red Bull, Christian Horner, a eu vent de l'affaire et a tâché de prolonger Tsunoda le plus vite possible.

Un scénario similaire s'est opéré avec Liam Lawson. L'intérêt d'Audi-Sauber devant trop grand, Helmut Marko, membre de la direction de Red Bull Racing, est passé à la vitesse supérieure. Et ce, malgré le veto de Christian Horner en personne!

Briatore fait à nouveau) des vagues

Chez Alpine, Flavio Briatore espère encore s'offrir in extremis les services de l'Espagnol Carlos Sainz et de court-circuiter ainsi Williams-Mercedes à la dernière minute. Une telle prise briserait inéluctablement les rêves de l'Australien Jack Doohan, de l'Allemand Mick Schumacher ou du Chinois Zhou Guanyu.

Et que passe-t-il concrètement chez Audi-Sauber? L'Allemand Nico Hülkenberg devra patienter jusqu'en 2025 pour pouvoir choisir son nouveau coéquipier. Mais le CEO Andreas Seidl n'a plus guère de possibilités: Esteban Ocon (France), Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Liam Lawson et Carlos Sainz sont tous partis. Quant à Daniel Ricciardo et Valtteri Bottas, ils ne semblent pas être une option valable au regard de la nouvelle orientation de l'écurie.

Publicité

Drugovich ou Pourchaire ?

De fait, Audi-Sauber n'a plus que le choix entre deux anciens champions de Formule 2: le Brésilien Felipe Drugovich et le Français Théo Pourchaire. Le premier est pilote de réserve chez Aston Martin depuis deux ans. Le second a lui été libéré de son contrat avec McLaren y a quelques jours. Mais n'oublions pas que le Français a été champion de F2 avec une seule victoire.