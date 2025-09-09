Nico Hülkenberg: «Le Covid a sauvé ma carrière en Formule 1»

Nico Hülkenberg se confie à Blick dans une interview exclusive. Ses regrets, sa relation avec son équipier et comment il envisage l'avenir: le pilote Sauber dit tout ce qu'il a sur le coeur.

Nico Hülkenberg, «vieux clochard» - vous souvenez-vous? Lors d'une l'interview avec Blick en 2013, vous aviez dit que c'était votre insulte préférée.

Nico Hülkenberg: Je ne m'en souviens plus, c'était il y a longtemps - vieux clochard... (rires). Aujourd'hui, je ne l'utilise plus que rarement.

Comprenez-vous le suisse allemand?

Cela dépend de l'intensité du dialecte. Mais je pense que oui. Alors, bien sûr, quand ça devient vraiment très original, à un moment donné, ça devient difficile.

Vous êtes doué pour les langues. Quelles langues parlez-vous couramment?

Je pense avoir un vrai talent pour les langues. Je sais très bien imiter les accents et la prononciation, ce qui donne souvent l’impression que je maîtrise de nombreuses langues. Mais tenir une vraie conversation reste un défi.

Mais vous connaissez certainement le néerlandais...

Absolument, oui. J'ai grandi près des Pays-Bas, à Emmerich am Rhein. Ensuite, je parle aussi l'anglais, bien sûr. A cela s'ajoutent l'italien de restaurant, l'espagnol de restaurant, le français de restaurant et bien sûr le Schwiizertüsch (rires).

Quelle langue parle-t-on à la maison chez les Hülkenberg?

Je parle anglais avec ma femme et un mélange d'allemand et d'anglais avec ma fille.

Vous viviez autrefois en Thurgovie. Mais vous habitez désormais à Monaco avec votre famille. Pourquoi la Principauté?

Il y a plus de soleil, la mer et un peu plus de qualité de vie en général.

Avez-vous l'intention de retourner en Allemagne ou en Suisse?

Je suis un grand fan de la Suisse en général. J'aime y venir, j'adore la nature, je m'y sens très bien - avec le pays et les gens. Avec ma femme, je parle souvent de retourner vivre à la campagne, plus au vert. Ma devise est toujours: ne jamais dire jamais.

Sur le plan sportif: vous êtes monté pour la première fois sur le podium à Silverstone. Est-ce que c'était le plus beau moment de votre carrière?Oui, sans aucun doute - Silverstone était un moment magique. Quelle course! Les conditions, la position de départ, la remontée depuis l'arrière: Vivre tout cela avec l'équipe, c'était tout simplement gigantesque. Et tout ce qui s'en est suivi, la réaction des fans, c'était génial à vivre.

Était-ce pénible de disputer 238 courses sans jamais monter sur le podium?

La Formule 1 est un sport où la performance dépend énormément de la machine. Cela exige forcément de la patience. Dans mon cas, un podium aurait sans doute pu arriver bien plus tôt, mais certaines circonstances se sont toujours mises en travers de la route – parfois mes propres erreurs, parfois des choix stratégiques malheureux. Mais voilà quinze ans que je fais ce que j’aime. Je continue à donner le meilleur de moi-même et je veux exploiter pleinement tout mon potentiel.

Lewis Hamilton avait donc raison lorsqu'il a dit un jour que c'était de votre faute si vous n'étiez jamais monté sur le podium auparavant?

Oui, je crois que c'était en 2012, lorsque je suis entré en collision avec Lewis. J'ai été un peu trop agressif dans une situation. J'aurais dû monter sur le podium à ce moment-là.

Rêvez-vous encore de remporter votre premier Grand Prix?

Bien sûr, c'est l'objectif, nous y travaillons. Surtout en vue de l'année prochaine, beaucoup de choses vont changer du point de vue technique en Formule 1. Et c'est une bonne opportunité pour toutes les équipes. Nous sommes très concentrés sur notre travail, nous progressons avec Audi. Je ne m'attends pas à ce que nous soyons en tête dès le début. Ce serait bien sûr bien pour nous, pour les Suisses, pour Audi, pour tout le monde. Mais je ne pense pas qu'on puisse s'y attendre.

Est-ce que nous voyons actuellement le meilleur Nico Hülkenberg?

Oui, je pense que être assez constant et avoir toujours livré la marchandise tout au long de ma carrière. J'ai couru pour les points presque toutes les années, quelle que soit l'équipe. Avec l'expérience que j'ai, je suis déjà à un bon niveau, peut-être à mon plus haut niveau. En tout cas, je ne me sens pas sur une pente descendante.

Comment avez-vous changé au cours des dernières années?

Eh bien, visuellement, je me suis en tout cas bien maintenu (rires). Le reste, je ne sais pas, c'est à vous d'en juger.

Est-ce que le Covid a sauvé votre carrière en Formule 1?

Oui, je pense que l'on peut dire cela. Cela m'a en tout cas ouvert des portes et provoqué de nouvelles opportunités qui ont permis ce quasi-comeback une fois de plus.

Si vous regardez votre carrière, y a-t-il quelque chose que vous feriez différemment aujourd'hui?

Bien sûr, il y a eu des moments et des décisions qui, avec le recul, n’étaient pas idéales, voire clairement mauvaises. Mais cela fait partie de la vie. Je trouve inutile de ressasser en me disant que j’aurais dû faire autrement. Ce n’est pas dans ma nature.

Comment jugez-vous votre coéquipier Gabriel Bortoleto?

Très bien. Il a une très belle évolution. Il est extrêmement bon pour sa première année et pour un débutant, il apprend très vite, il est attentif. C'est un pilote extrêmement rapide, il fait peu d'erreurs, il est très engagé et passionné par ce qu'il fait, et il a tout ce qu'il faut pour aller loin en Formule 1. S'il continue comme ça, je pense qu'il aura une très belle carrière.

Le duo Hülkenberg/Bortoleto est-il en harmonie?

Oui, absolument. Gabriel est un bon pilote et il est vraiment rapide, comme je l'ai dit, mais il a aussi un caractère très agréable. Il est très bien éduqué, très terre à terre, super sympa.

Qui a été votre pire coéquipier?

(Il réfléchit.) En Formule 1, je me suis plutôt bien entendu avec tout le monde. Là, je dois remonter un peu plus loin. Sans doute en Formule 3, à l'époque avec Romain Grosjean, c'était toujours un peu le jeu du chat et de la souris.

La saison prochaine, tout sera nouveau. Quel serait votre pire scénario pour 2026?

Ne pas avoir de plaisir. J'ai envie d'être performant, que nous tirions le meilleur de la voiture.

Quel serait le meilleur scénario?

Que nous gagnons le plus de courses possibles et que tout le monde finisse derrière nous. Tout le monde serait alors heureux en Suisse, en Allemagne et chez Audi.

Sauber sera-t-elle la dernière étape de votre carrière?

On peut le penser. Je n'ai pas de plan précis ou de date de fin en tête. Je suis bien trop concentré sur les événements actuels et sur ce qui se passera l'année prochaine.