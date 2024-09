Sanctionné pour «langage grossier» lors d'une conférence de presse précédente, Max Verstappen a joué la carte de l'ironie samedi. Le Hollandais a gardé le silence face aux micros, avant de répondre aux médias un peu plus tard, loin des caméras.

AFP Agence France-Presse

Max Verstappen a joué la carte du silence. Photo: Getty Images

Le triple champion du monde Max Verstappen (Red Bull) s'est montré sarcastique puis muet lors de la conférence de presse organisée samedi après les qualifications du GP de Singapour de Formule 1, vingt-quatre heures après avoir écopé d'une sanction de la FIA.

Vendredi, le Néerlandais avait en effet été condamné par les commissaires à «effectuer un travail d'intérêt général», dont la nature n'a pas été précisée, sous la supervision de la FIA, après avoir prononcé un mot vulgaire jeudi lors de la conférence de presse avant le Grand Prix de Singapour.

Interrogé sur la raison pour laquelle son équipier mexicain Sergio Pérez avait été plus rapide que lui le week-end dernier en Azerbaïdjan, Verstappen avait répondu: «Je ne sais pas, des réglages différents. Dès que j'ai commencé les qualifications, je savais que la voiture était à chier ('the car was fucked')».

Pour protester contre cette sanction qui a surpris le paddock, Verstappen a effectué une seule réponse samedi avant de ne plus répondre aux questions «afin de ne pas être sanctionné», a-t-il précisé avec sarcasme. Il a ensuite accepté de livrer ses impressions aux médias sur le chemin le ramenant à son garage.

«Je trouve cela (la sanction) ridicule donc pourquoi devrais-je répondre longuement aux questions si cela entraîne une amende ou une sanction? Ils (les commissaires) ont voulu faire un exemple mais je ne leur en veux pas, ils appliquent le règlement», a-t-il expliqué aux journalistes.

«Je parlais de ma voiture donc je pense que ce que j'ai dit n'était pas si grave. Si vous dites cela de quelqu'un, c'est mal, j'en suis conscient. Mais je pense que cette sanction est un peu ridicule», a-t-il conclu.

Le Néerlandais a reçu samedi le soutien de son ami et adversaire pour le titre Lando Norris (McLaren): «C'est injuste. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette sanction», a déclaré l'Anglais lors de la conférence de presse.

«C'est une blague», a jugé le septuple champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes), qui a conseillé à Verstappen de ne pas effectuer la sanction, indiquant que lui «ne la ferait certainement pas».