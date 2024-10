Lando Norris félicite Carlos Sainz pour sa victoire au Mexique. Photo: Lukas Gorys 1/6

Nicolas Horni

Après le GP du Mexique, Max Verstappen (27 ans) et Lando Norris (24 ans) ne sont plus séparés que par 47 points au classement du championnat du monde. Mais il n'y a pas que là que le Néerlandais et le Britannique se rapprochent de plus en plus. Comme à Austin, deux virages du Mexique sont très serrés - trop serrés! Après deux duels houleux, Max Verstappen écope à deux reprises d'une pénalité de 10 secondes - et de nombreuses critiques de la part de son rival.

«Ce type est dangereux», s'insurge Lando Norris par radio pendant la course. «Je suis sûr qu'il sait lui-même que c'était probablement un peu au-dessus de la limite aujourd'hui», déclare ensuite le pilote McLaren après la course. Le Britannique n'a pas été surpris par la dureté de la course et il s'attend à ce que cela se reproduise lors des prochaines. «Son seul travail est de me battre. Pour cela, il sacrifie tout, comme il l'a fait aujourd'hui», poursuit Lando Norris.

«Le problème, c'est que nous sommes trop lents»

Max Verstappen lui-même n'a bien entendu que partiellement apprécié les pénalités, mais il ne veut pas se lancer dans une critique des commissaires de pistes. «Honnêtement, 20 secondes, c'est beaucoup. Mais je ne vais pas en pleurer, je ne vais pas non plus partager mon opinion», a déclaré le Néerlandais. A la place, il critique sa voiture. «Le problème, c'est que nous sommes trop lents, et c'est pour cela que je me retrouve dans ces positions. C'est mon problème».

Pendant ce temps, Helmut Marko, conseiller de Red Bull, se montre plus clair après la course: «Max est un pilote dur et je pense que l'on a voulu en faire un certain exemple». La sanction a été très sévère et constitue une réaction aux incidents qui ont déjà eu lieu à Austin. Helmut Marko admet toutefois que «la sanction est probablement justifiée dans une certaine mesure. Mais deux fois dix secondes, c'était certainement le maximum - ou plus que le maximum qui était nécessaire».

A propos de maximum: Lando Norris et Max Verstappen vont probablement encore se voir de très près lors des quatre dernières courses de cette saison de Formule 1. 47 points les séparent, 124 points au maximum sont encore à prendre. Et les deux pilotes ont visiblement très envie de remporter le titre mondial.