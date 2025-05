Le 13 mai, la Formule 1 fêtera son 75e anniversaire. A l'occasion de cet anniversaire, voici 75 faits insolites et incroyables. Savais-tu que...

Daniel Leu

1

...le jour du premier GP de Formule 1, est née la future légende de la musique Stevie Wonder?

Photo: IMAGO/ABACAPRESS

2

... lors du GP de Grande-Bretagne 1959, cinq pilotes portant le nom de famille Taylor figuraient sur la liste des engagés?

3

... Felipe Massa est le pilote qui s'est classé le plus souvent 9e, à 26 reprises?

4

... que le pilote des années 70 Rikky von Opel est jusqu'à présent le seul pilote de Formule 1 originaire du Liechtenstein?

5

... un GP a déjà été disputé neuf fois un lundi?

6

... le champion du monde le plus précoce était Michael Schumacher en 2002? L'Allemand a fêté son titre le 21 juillet déjà!

7

... John Watson a remporté la course en 1983 à Long Beach (Etats-Unis) en partant de la 22e place sur la grille de départ?

8

... un Suisse, Toulo de Graffenried, a également participé au premier GP?

Photo: KEY

9

... Jim Clark est devenu champion du monde en 1965 avec le plus grand nombre de points possible? Cela a été possible grâce à des résultats biffés.

10

... la course la plus rapide à ce jour a été le GP d'Italie 2003 avec 247,586 km/h de moyenne?

11

... en 1965 et 68, le GP d'Afrique du Sud s'est déroulé le jour de l'an?

12

... Keke Rosberg est devenu champion du monde en 1982, bien qu'il n'ait gagné qu'une seule course?

Photo: imago images/Motorsport Images

13

... neuf fournisseurs de pneus différents ont déjà été actifs en Formule 1?

14

... deux pilotes, Alan Stacey et Chris Bristow, ont été tués dans un accident lors du GP de Belgique en 1960?

15

... le GP le plus froid a eu lieu en 1978 à Montréal (Canada) avec des températures comprises entre 2 et 4 degrés?

16

... le numéro de départ le plus élevé jusqu'à présent est le 208 de Lella Lombardi en 1974 à Brands Hatch (Angleterre)?

Photo: Blick

17

... Andrea De Cesaris - surnommé De Crasharis - a été éliminé 14 fois en 16 courses en 1987?

18

... Giuseppe Farina (Grande-Bretagne 1950) et Giancarlo Baghetti (France 1961) sont les deux seuls pilotes à avoir remporté leur première course?

19

... entre 1950 et 59, seuls les cinq meilleurs pilotes obtenaient des points de championnat du monde?

20

... Riccardo Patrese est le pilote dont l'intervalle entre deux victoires est le plus long, à savoir 2402 jours?

21

... jusqu'à aujourd'hui, un pilote a gagné deux fois avec deux tours d'avance sur le deuxième? Jackie Stewart en 1969 en Espagne et Damon Hill en 1995 en Australie.

22

... quatre Suisses étaient au départ du GP de Suisse 1952?

23

... lors des qualifications du GP de Jerez 1997, trois pilotes, Jacques Villeneuve, Michael Schumacher et Heinz-Harald Frentzen, ont réalisé exactement le même temps?

24

... que le Marocain André Guelfi a été le premier Africain aligné en Formule 1 en 1958?

25

... lors du GP d'Espagne 1999, les pilotes portant les numéros 1 (Häkkinen), 2 (Coulthard), 3 (Schumacher) et 4 (Irvine) ont franchi la ligne d'arrivée aux rangs 1, 2, 3 et 4?

26

... Jenson Button a été pénalisé de 70 places lors du GP du Mexique 2015 pour avoir changé plusieurs pièces sur sa McLaren?

27

... que le circuit de GP le plus long à ce jour, avec 25,838 km, était celui de Pescara (Italie) en 1957?

28

... il y a eu onze vainqueurs différents en 1982?

29

... jusqu'à présent, seuls deux pilotes, Jean Alesi (Canada 1995, photo) et James Hunt (Pays-Bas 1976), ont remporté une course le jour de leur anniversaire?

Photo: Getty Images

30

... Alain Prost a terminé troisième à Donington en 1993 malgré sept arrêts au stand?

31

... lors du GP de Belgique 1998, 13 voitures ont été impliquées dans un accident de masse au départ?

32

... la saison 1959 a été la seule jusqu'à présent où aucun champion du monde n'a pris le départ?

33

... Chris Amon a certes réalisé 183 tours en tête, mais n'a jamais pu gagner une course?

34

... la saison 1974 a vu des pilotes de 19 pays différents prendre le départ?

35

... Hans Heyer a été suspendu pour le GP d'Autriche en 1977 parce qu'il s'était faufilé frauduleusement dans la grille de départ de la course précédente?

Photo: imago sportfotodienst

36

... seuls trois pilotes, Moises Solana, Divina Galica et Pastor Maldonado, ont couru avec le numéro 13 jusqu'à aujourd'hui?

37

... qu'en 1953, 71 pilotes ont tenté leur chance en Formule 1?

38

... que l'Italien Andrea Montermini, avec ses 1,57 m, est considéré comme le plus petit pilote de l'histoire?

Photo: imago/Pressefoto Baumann

39

... le GP 1959 s'est déroulé en deux manches sur l'Avus à Berlin?

40

... en 2012, six champions du monde ont pris le départ: Fernando Alonso, Jenson Button, Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen, Michael Schumacher et Sebastian Vettel?

41

... Luigi Fagioli est le seul vainqueur de GP né avant 1900?

42

... que lors du GP de Grande-Bretagne 1954, sept pilotes se sont partagé le meilleur tour en course et que chacun s'est vu attribuer 0,14 point?

43

... en 1982, le GP de Suisse s'est déroulé à Dijon, en France?

44

... Stirling Moss est le pilote qui a remporté le plus de victoires (16) à n'avoir jamais été champion du monde ?

Photo: imago images/Horstmüller

45

... il y a eu jusqu'à présent un GP (en 2014 à Abu Dhabi) où les points ont été doublés afin d'augmenter le suspense lors de la dernière course de la saison?

46

... ce n'est qu'en 1952 que le port du casque a été rendu obligatoire en Formule 1?

47

... le Japonais Taki Inoue a été renversé par la voiture médicale lors du GP de Hongrie en 1995?

Photo: ASSOCIATED PRESS

48

... il n'y avait officiellement pas de deuxième place au GP du Brésil 1983? Keke Rosberg a été disqualifié après la course et les autres pilotes n'ont pas pris sa place.

49

... le GP le plus court de l'histoire s'est terminé en 1991 à Adélaïde (Australie) après seulement 24 minutes en raison de la pluie?

50

... la saison 2018 a été jusqu'à présent la seule au cours de laquelle chaque pilote participant a remporté au moins un point au championnat du monde?

51

... Esteban Ocon a franchi la ligne d'arrivée 27 fois lors de ses 27 premiers GP?

Photo: Lukas Gorys

52

... c'est au GP des Pays-Bas 1961 qu'il y a eu le moins d'arrêts au stand (0)?

53

... l'icône du football Pelé a oublié de faire signe au vainqueur Michael Schumacher à l'arrivée du GP du Brésil 2002?

54

... le Néerlandais Jonkheer Carel Pieter Anthonie Jan Hubertus Godin de Beaufort est le pilote au nom le plus long ?

55

... Ferrari a pris le départ des GP 1964 au Mexique et aux États-Unis avec des bolides bleus?

56

... au GP de Monaco 1996, seuls trois des 21 pilotes ont terminé la course?

57

... Narain Karthikeyan est le seul pilote à avoir terminé 24e (GP d'Europe 2011)?

Photo: Lukas Gorys

58

... que l'Américain Lee Wallard a le meilleur taux de victoires, 50%? Il a gagné une de ses deux courses.

59

... avec Giuseppe Farina (Grande-Bretagne 1950), Mario Andretti (Etats-Unis 1968), Carlos Reutemann (Argentine 1972) et Jacques Villeneuve (Australie 1996), quatre pilotes ont décroché la pole position lors de leur premier GP?

60

... des pilotes de 15 nations différentes ont été champions du monde jusqu'à présent ?

61

... que le plus vieux vainqueur de GP de tous les temps est Luigi Fagioli, âgé de 53 ans et 21 jours?

62

... que les GP sur le Nürburgring se sont déroulés sous quatre noms différents? GP d'Allemagne, GP du Luxembourg, GP d'Europe et GP de l'Eifel.

63

... sur les 71 circuits de GP existants, seuls 17 ont été parcourus dans le sens inverse des aiguilles d'une montre?

64

... Carlos Sainz n'est monté sur le podium pour la première fois qu'à sa 101e course (GP du Brésil 2019)?

65

... qu'il n'y a jamais eu de pilote de Formule 1 dont le nom de famille commence par X, et n seul par Q (Dieter Quester?

66

... le GP avec le plus grand nombre de changements de leader (45) est celui de Monza en 1965?

67

... que le numéro de course 17 n'est plus attribué depuis le décès de Jules Bianchi en 2015?

Photo: Getty Images

68

... le GP des Pays-Bas 2023 a connu le plus grand nombre d'arrêts aux stands à ce jour (89)?

69

... que jusqu'à présent, 6 vainqueurs ont été disqualifiés après un GP?

70

... des pilotes de 42 pays différents ont pris le départ jusqu'à présent?

71

... un trophée pour le vainqueur d'un GP doit mesurer entre 50 et 65 centimètres de haut et ne doit pas peser plus de 5 kilos?

72

... trois pilotes portant le nom de famille Hill ont participé à la Formule 1 jusqu'à présent et ont tous été champions du monde - Phil, Graham et Damon?

73

... Sebastian Vettel a été réprimandé après seulement huit secondes d'entraînement lors de ses débuts (GP des Etats-Unis 2007) pour avoir roulé trop vite dans la voie des stands?

Photo: Lukas Gorys

74

... Ayrton Senna a réalisé le meilleur tour en course lors du GP de Donington en 1993 en prenant le raccourci par la voie des stands?

75

... lors du premier GP de l'histoire en 1950, le plus jeune pilote (Geoffrey Crossley) était âgé de 29 ans?

Sources: Recherche personnelle, livre «Le savoir inutile de la Formule 1» de Manuel Tonezzer (éditions Copress) et autres.