Le pilote Audi-Sauber Valtteri Bottas a un avenir incertain.

Roger Benoit und Tobias Grüner

Valtteri Botta a gagné dix Grand Prix avec Mercedes, mais n'est sûr de rien avec Audi-Sauber: «Je ne peux malheureusement rien faire. Cela ne dépend pas de moi. Les conditions sont fixées de mon côté. Je ne peux qu'attendre le feu vert».

Le théâtre concernant le deuxième siège aux côtés de Nico Hülkenberg (37 ans) a commencé avec le refus clair de Carlos Sainz de venir chez Audi-Sauber. Le chaos et la dynamique négative de l'équipe ont découragé l'Espagnol.

Comment Schumi Jr est-il arrivé sur la liste?

Le nouveau chef Mattia Binotto doit prendre une décision. Aujourd'hui, l'Italien né à Lausanne semble être pris entre deux feux: prolonger le contrat de Valtteri Bottas ou engager Mick Schumacher (25 ans).

Valtteri Bottas est inquiet: «Bien sûr, je sais que la situation est risquée pour moi, car il n'y a plus qu'un seul siège. J'aime la Formule 1 et je veux rester. J'essaie de rester positif. Parce que je pense que ma place est dans le cockpit d'Audi!»

«Ce serait aussi dans l'intérêt de l'équipe»

Valtteri Bottas, dernier du championnat du monde, poursuit: «Ce serait aussi la meilleure chose à faire dans l'intérêt de l'équipe. Mais je ne peux rien faire».

Pourquoi? «Il y a un mois, on disait encore que la décision serait prise le plus rapidement possible. Maintenant, de mon côté, je dois fixer un ultimatum à l'équipe. C'est bientôt Noël - et si je dois chercher un autre emploi, il n'y a plus beaucoup de disponibilité».

Pendant trois ans, le Finlandais a eu le temps de s'efforcer d'améliorer les choses avec Zhou. Avec les ingénieurs, la mission a lamentablement échoué: «Beaucoup de gens ne regardent que les résultats. Mais dans cette voiture, il n'est pas facile de briller. J'ai toutefois confiance dans le fait que Mattia sait ce qu'il obtient de moi. J'ai un bon sentiment. Mais tant que rien n'est signé, il ne faut pas être trop sûr».

Valtteri Botta en est sûr: «L'équipe a plusieurs options. Au final, tout dépend de la question: Expérience ou jeunesse? Chez Audi-Sauber, on a le temps, c'est pourquoi je dois insister pour que la décision soit prise rapidement. L'argent ne devrait pas être un problème ici. D'après ce que l'on entend, Audi devrait aussi disposer du budget nécessaire».