Valtteri Bottas annonce son départ… en caleçon

Le Finlandais Valtteri Bottas et Sauber ne rouleront ensemble en 2025. Tandis que l'écurie suisse a fait l'annonce dans la matinée, le pilote a également pris la parole en milieu d'après-midi, dans une tenue un peu spéciale.

Valtteri Bottas ne roulera plus chez Sauber l'année prochaine. Photo: Getty Images

Blick Sport

En plus de ses talents de pilote, Valtteri Bottas est également connu pour… ses fesses. Pour la bonne cause, le Finlandais avait sorti un calendrier 2024 avec des photos de lui dans son simple appareil. Une partie des bénéfices de ce «Bott-Ass» est revenu à l'association Movember, qui soutient la recherche contre les cancers de la prostate et des testicules.

Ce mercredi, il a appris qu'il n'aurait plus de baquet en Formule 1 pour la saison prochaine. L'écurie suisse Sauber a en effet décidé de ne pas prolonger ses deux pilotes, Bottas et Guanyu Zhou, laissant les places vacantes à l'Allemand Nico Hülkenberg et au jeune Brésilien Gabriel Bortoleto.

«J'ai pleuré, puis rigolé»

Sur ses réseaux sociaux et dans l'après-midi, Valtteri Bottas a pris la parole face caméra, muni d'un t-shirt, d'une casquette et de lunettes de soleil sur celle-ci. «J'aimerais profiter de cette opportunité pour tous vous remercier pour votre soutien par le passé, maintenant et dans le futur, a-t-il lancé. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre.»

Sauf qu'à la fin de la vidéo, celle-ci se dézoome brièvement et on peut apercevoir qu'à part un simple caleçon, Valtteri Bottas ne porte rien d'autres sous la ceinture. «J'ai pleuré, puis j'ai rigolé», écrit un internaute dans les commentaires. Sans doute l'effet recherché par le Finlandais avec la fin de sa vidéo.