Le cirque a déjà commencé en Formule 1, avant même les premiers essais du 26 janvier à Barcelone! Ferrari aimerait déjà déposer protêt, alors que la saison précédente vient à peine de se terminer.

Roger Benoit

C'est à peine fini que ça recommence déjà! Bienvenue dans le monde merveilleux de la Formule 1.

Le cirque infini

Les nouvelles règles – un pavé de plus de 100 pages – projettent déjà leur ombre sur la saison. Le théâtre commence bien avant le premier test hivernal, prévu le 26 janvier à Barcelone. Premier point de discorde: le taux de compression du moteur à combustion.

La structure de base du V6 turbo reste inchangée, mais certaines caractéristiques évoluent. En particulier le taux de compression géométrique, abaissé de 18:1 à 16:1. Un détail en apparence, mais un facteur clé dans le développement de la puissance: on parle de plus de 20 chevaux.

Mercedes et Red Bull seraient toutefois parvenues à contourner l’esprit du règlement grâce à une astuce permettant d’augmenter le taux de compression au-delà de la limite autorisée une fois les moteurs à température. Ferrari, quatrième du championnat du monde et déjà frustrée, menace de vivre une nouvelle saison cauchemardesque après 28 courses sans victoire. Les Rouges sont sur le pied de guerre et envisagent de déposer un protêt après la première course à Melbourne, le 8 mars.

Ferrari pourrait être soutenue par ses deux équipes clientes, Haas et le nouveau venu Cadillac, ainsi que par Honda et le débutant Audi. Revivra-t-on en 2025 une saison où les résultats resteront provisoires pendant des heures après le passage de la ligne d’arrivée?

Espionnage d'usine?

La question reste entière: qui a parlé? Y a-t-il eu de l’espionnage industriel? Tout semble possible. Les fans, eux, espèrent surtout que ce cirque ne durera pas plus d’une saison, même sur d’autres zones grises du règlement.

L’histoire rappelle celle de 2009, lorsque Ross Brawn avait installé le fameux double diffuseur sur la Brawn GP motorisée par Mercedes, après le rachat de l’équipe Honda. Le temps que la concurrence comprenne et copie l’astuce, Jenson Button avait déjà remporté six courses avant le GP de Turquie… et filé vers le titre mondial. Après seulement 17 courses, Brawn GP tirait sa révérence.

Le choix des chefs d'équipe

Comme chaque année depuis plus d’une décennie, les dix directeurs d’écurie ont établi leur top 10 des pilotes pour la saison 2025. Le vote est secret, seul le classement final est rendu public. Sans surprise, le vice-champion du monde Max Verstappen trône en tête. Lando Norris est deuxième, Oscar Piastri troisième.

Lewis Hamilton, Andrea Kimi Antonelli et Alex Albon n’apparaissent pas dans le top 10, comme c’est déjà le cas au championnat du monde. En revanche, l’inusable Fernando Alonso gagne cinq places et se classe cinquième.

L’Espagnol prendra-t-il sa retraite fin 2026, avec alors près de 450 Grands Prix disputés? Le futur papa répond, fidèle à son optimisme: «Pourquoi? Quand notre voiture révolutionnaire dessinée par Adrian Newey et propulsée par Honda fonctionnera, nous parlerons peut-être même de victoires!»

Le double champion du monde (2005 et 2006 avec Renault) a manqué trois autres titres mondiaux pour seulement huit points au total.

Une «Super licence» qui coûte cher

Lando Norris et Max Verstappen devront débourser plus d’un million d’euros pour leur nouvelle super licence, une somme généralement prise en charge par l’écurie. Le calcul est simple: une taxe de base de 11’842 euros pour tous, à laquelle s’ajoutent 2392 euros par point inscrit au championnat du monde.

Gabriel Bortoleto, 19e du championnat avec 19 points, s’en sortira pour 57’290 euros. Il devrait prendre place dans la nouvelle Audi dès les prochains jours lors de la journée de tournage à Barcelone (200 kilomètres autorisés).