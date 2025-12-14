Ancien manager de Michael Schumacher, Willi Weber a vécu un mardi soir compliqué. L'Allemand de 83 ans a été cambriolé et battu, révèle «Bild».

Le nom de Willi Weber vous dit peut-être quelque chose. Cet Allemand de 83 ans était surtout connu dans les années 90, en tant que manager de Michael et Ralf Schumacher.

Dernièrement, c'est surtout autour des questions de santé du septuple champion du monde de F1 que l'Allemand intervenait régulièrement. Fin 2023 et dix ans après l'accident de ski de Michael Schumacher, Willi Weber disait n'avoir «plus d'espoir».

Pourtant, cette semaine, c'est pour une autre raison qu'il fait l'actualité. Alors qu'il mangeait chez lui mardi soir, des hommes ont fait irruption dans son domicile, comme le révèle «Bild». L'octogénaire a expliqué au média allemand qu'il avait été menacé par une arme à feu et des couteaux.

Ligoté, Willi Weber a été tapé par les cambrioleurs. Au final, ceux-ci sont repartis avec environ 1 million d'euros de butin, composé d'argent liquide, de montres et de bijoux. «Je suis complètement sous le choc», a encore ajouté l'Allemand au quotidien de son pays, lui qui a désormais un œil au beurre noir.