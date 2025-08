1/7 Bernie Ecclestone sur le circuit de Hongrie. Photo: Lukas Gorys

Roger Benoit

Le Grand Prix de Hongrie, qui fêtera son 40e anniversaire en 2025, est devenu depuis longtemps un classique de la Formule 1. Lors d'une fête organisée jeudi, tous les responsables qui étaient présents d'une manière ou d'une autre lors de la première en 1986 ont été honorés par une coupe en porcelaine en forme du tracé du circuit.

La piste n'a guère changé en 40 ans. En revanche, le bâtiment des stands le plus beau et le plus spacieux du monde est sorti de terre en l'espace d'un an.

Ecclestone a dessiné le circuit sur une serviette en papier.

L'homme responsable de ce véritable miracle sportif derrière le rideau de fer s'appelle Bernie Ecclestone (94 ans). Le Britannique établi à Gstaad s'en souvient: «Lors des premières négociations, deux agents du KGB étaient également assis à la table. Lorsque je leur ai dit que le communisme avait fait son temps, ils ont quitté la salle».

Et que fit Bernie? Il a dessiné à ses interlocuteurs hongrois le tracé possible sur une serviette en papier. Après deux ans, la piste de Mogyorod (15 kilomètres de Budapest) a pris forme.

La première s'est terminée à cause d'une limite de temps

Les souvenirs de la chaleur étouffante du 10 août 1986 sont encore là. Plus de 200'000 fans le dimanche - cela ne se reproduira plus jamais dans le monde. Aux quatre premières places sur la grille de départ, les quatre premiers du championnat du monde: la pole pour Ayrton Senna devant Nelson Piquet, Alain Prost et Nigel Mansell.

Comme la course était plus lente que prévu, il a fallu arrêter après deux heures (temps limite). Avec un tour de moins.

La victoire est revenue à Nelson Piquet (Williams-Honda) devant Ayrton Senna (Lotus-Renault) et Nigel Mansell (Williams-Honda).

N'oublions pas non plus les pilotes aujourd'hui disparus qui figuraient parmi les 26 concurrents de la première il y a 40 ans: Michele Alboreto, Andrea de Cesaris, Johnny Dumfries, Ayrton Senna, Philippe Streiff et Patrick Tambay.