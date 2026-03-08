À l’approche du début de la saison de Formule 1, Ralf Schumacher passe en revue plusieurs sujets brûlants du paddock. L’ancien pilote évoque notamment l’arrivée d’Audi, la révolution technique de 2026 et le choix de carrière de Mick Schumacher.

Matthias Dubach

Blick: Ce qui intéresse au plus haut point les fans suisses de F1, c’est de savoir dans quelle mesure l’équipe qui succédera à Sauber, Audi, sera performante.

Ralf Schumacher: Ma première impression d’Audi n’est pas aussi mauvaise que certains experts l’ont affirmé. Racheter une écurie de milieu de tableau comme Sauber, tout restructurer et concevoir son propre moteur constitue un défi colossal. Audi a franchi un premier obstacle: ramener de la stabilité.

Quelle inquiétude aviez-vous identifiée auparavant?

L’arrivée d’Audi chez Sauber a été chaotique. Il y a eu des changements de personnel avant même le début de l’aventure. Désormais, l’équipe semble parfaitement soudée. J’ai vraiment ressenti cette motivation lors des essais. C’est toujours formidable lorsqu’une entreprise s’engage en Formule 1. Mais elle doit rester en retrait des opérations. C’est crucial. Cela peut prendre quatre ou cinq ans. On ne peut pas prendre des décisions improvisées dans une salle de réunion. Chez Mercedes, le fonctionnement est idéal: Toto Wolff est le patron. Point final.

L’intégralité du règlement technique a été revue pour 2026. Redoutez-vous déjà de commenter les courses cette année en raison de leur complexité?

Ce sera effectivement un défi de taille pour nous, les consultants. Nous avons déjà participé à un atelier consacré aux commentaires, où l’on nous a présenté les nouveaux graphismes à l’écran. J’espère que nous recevrons un maximum d’informations: qui dispose encore d’énergie dans sa batterie et qui n’en a plus, afin de mieux expliquer les dépassements.

Portrait de Ralf Schumacher Le frère cadet du recordman des titres mondiaux, Michael Schumacher, 57 ans, est né en 1975 et a lui aussi choisi la voie du sport automobile professionnel. «Schumi 2» s'est imposé à six reprises au cours de ses 180 Grands Prix disputés entre 1997 et 2007. L'Allemand a couru pour les écuries Jordan, Williams et Toyota. Aujourd'hui, il est copropriétaire d'une équipe de Formule 4 et intervient comme consultant en Formule 1 pour la chaîne Sky.

On dirait que vous ne pensez pas que tout sera au point à Melbourne.

Je crains que nous commettions tous une ou deux erreurs lors des premières courses, car la complexité des nouvelles voitures est vraiment énorme. Même les équipes reconnaissent avoir encore du mal à analyser le flux de données.

Le championnat américain IndyCar est techniquement plus simple: les pilotes y roulent à pleine vitesse sur des circuits ovales. Que pensez-vous du changement de discipline de Mick Schumacher?

Avec tout le respect que je lui dois, le sport automobile américain, avec ses courses sur ovale, pose pour moi la question du rapport risque-bénéfice. Il n’est pas nécessaire d’être un génie pour comprendre qu’une course sur ovale à une vitesse moyenne de 360 km/h est plus dangereuse que la Formule 1.

Votre neveu est toutefois loin d’être le premier pilote de Formule 1 à franchir le pas.

Flavio Briatore, le conseiller de Fernando Alonso, m’a récemment confié qu’après deux participations aux 500 Miles d’Indianapolis, il avait conseillé à Fernando de renoncer aux courses sur ovale. Michael (Schumacher, septuple champion du monde de F1) a lui aussi toujours affirmé ne rien comprendre au sport automobile américain. Par conséquent, j’ai encore du mal à comprendre la décision de Mick. Mais il est assez âgé pour savoir ce qu’il fait.

La nouvelle saison de F1 a été lancée par la dernière saison de «Drive to Survive» sur Netflix. Quel épisode regardez-vous en ce moment?

Je dois l’avouer: je ne suis pas fan. Je n’ai vu qu’une seule saison, celle où Mick pilotait pour Haas.

La Formule 1 doit une grande partie de son immense popularité actuelle à Netflix.

Netflix a deux facettes. D’un côté, c’est formidable que la plateforme touche autant de monde. J’étais récemment à un événement artistique en Afrique, et l’épouse d’un sponsor de McLaren m’a confié que toute sa famille regardait «Drive to Survive» ensemble. C’est remarquable que la Formule 1 puisse divertir autant de personnes de cette manière.

Quel est le revers de la médaille?

Certains ont été agacés par le manque de cohérence de certaines scènes, par le fait que certains éléments aient été exagérés. C’est excessif à mon goût. Mais globalement, je suis curieux de voir comment l’engouement pour la Formule 1 va évoluer. Il a atteint un niveau incroyable. Je m’attends à ce que la Formule 1 reste extrêmement populaire, mais qu’une certaine stagnation s’installe. Un signe, selon moi, est la vente par Toto Wolff d’une partie de ses parts dans son écurie. Toto sait généralement ce qu’il fait.