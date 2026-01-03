Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc... ou une surprise? La rédaction de Blick débat de l'identité du champion du monde de Formule 1 cette année!

Qui sera champion du monde de Formule 1 en 2026?

Qui sera champion du monde de Formule 1 en 2026?

Blick Sport

La lutte a été haletante cette année entre Lando Norris, Max Verstappen et Oscar Piastri! Il a fallu attendre le tout dernier Grand Prix de la saison pour connaître l'identité du champion du monde 2025, le Britannique s'imposant au final pour la toute première fois de sa carrière.

Qui l'emportera en 2026? La rédaction de Blick débat!

Thomas Freiburghaus: «L'Oscar du meilleur pilote pour Piastri»

En 2026, tout sera chamboulé en Formule 1. Les nouveaux moteurs vont rebattre les cartes. Et les nouvelles voitures devront être fin prêtes dès la première extinction des feux.

En bref, ce sera à qui a su le mieux anticiper et préparer, depuis longtemps parfois, la voiture la plus compétitive pour gagner. Et une écurie surprise (Williams?) pourrait sortir du lot. Miser sur la continuité peut donc paraître insensé.

Pourtant, ce sera à nouveau une McLaren championne du monde. Et cette fois, ce sera au tour d’Oscar Piastri, qui succèdera à son coéquipier Lando Norris. Le jeune pilote australien de 24 ans n’est déjà pas passé loin de s’offrir le titre en 2025. Il n’aurait, de loin, pas démérité, après avoir mené une belle partie de la saison.

2026 sera donc la suite et la confirmation de la montée en puissance d’Oscar Piastri depuis son arrivée en F1. Et un titre de champion du monde, finalement, dans une certaine continuité.

Tim Guillemin: «Le plus fort dans le chaos, c'est Max»

2026 sera une année de changements en Formule 1. Nouveaux règlements, nouvelles voitures, nouveaux moteurs, nouvelles écuries (Cadillac et Audi). Et qui est le plus fort quand tout change? Le meilleur pilote. Max Verstappen.

Lando Norris n'a pas volé son titre en 2025, mais il l'a acquis en ayant la meilleure voiture du circuit, pas en étant le meilleur conducteur. Le prochain exercice s'annonce plus ardu pour lui et je pense que le mieux placé s'appelle désormais Max Verstappen, lequel est chaud pour aller chercher son cinquième titre mondial.

Le Néerlandais sera d'autant plus dangereux qu'il est désormais apaisé, bien moins agressif sur et en dehors de la piste. Il a déjà tout gagné en F1, il n'a plus rien à prouver et cela le rend encore plus fort.

L’histoire récente de la Formule 1 le montre: dans les périodes de rupture technique, les pilotes capables de s’adapter le plus vite font la différence. «Mad Max» a déjà prouvé qu’il savait gagner avec des voitures imparfaites, lire une course mieux que quiconque et faire basculer un week-end par son seul talent. En 2026, quand tout sera à réinventer, ce genre de qualité pèsera plus lourd que jamais.