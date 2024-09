Ramona Bieri

Samedi, Max Verstappen (26 ans) provoque un tollé à Singapour. Lors de la conférence de presse qui suit les qualifications, le Néerlandais garde le silence. «Je ne parlerai qu'en dehors de cette salle».

La raison? La FIA lui a infligé une sanction sous forme de travaux d'intérêt général parce qu'il a juré contre... sa voiture! Il an effet parlé de «fucking car!» Une mesure qui ne convient pas du tout à Max Verstappen.

Il garde même le silence après la course du dimanche. Max Verstappen est interrogé sur le fait que sa relation avec la Formule 1 a toujours été compliquée. Et un journaliste veut savoir s'il pense parfois qu'il n'a plus envie de faire ce genre de choses.

Max Verstappen réfléchit un instant avant de répondre: «Ce genre de choses détermine certainement aussi ce que je ferai à l'avenir. Si tu ne peux plus être toi-même et que tu dois te battre contre de telles absurdités... Pour moi, cela ne plaide pas en faveur de la poursuite de ce sport. C'est clair».

«La Formule 1 continuera sans moi»

Les personnes présentes remarquent immédiatement que Max Verstappen laisse planer la menace d'une éventuelle retraite. Le Néerlandais le confirme lui-même en déclarant: «Pour moi, il y a un moment où je dis: ça suffit. Assez, c'est assez. La Formule 1 continuera sans moi».

Reste à savoir à quel point Max Verstappen est sérieux. Fin août déjà, à Zandvoort, il a laissé entendre qu'il ne savait pas combien de temps durerait encore sa carrière. Et en avril 2023, il a clairement indiqué qu'il quitterait la catégorie reine si le nombre de courses de sprint devait encore augmenter.