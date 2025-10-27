Le Grand Prix du Mexique a bien failli tourner au drame ce dimanche. Peu de temps après le départ, Liam Lawson est passé tout proche de deux stewards, venus ramasser des débris sur la piste.

Un drame avec les stewards évité de justesse à Mexico

Liam Lawson était tout proche de renverser les stewards au Mexique. Photo: Getty Images

En Formule 1, les stewards sont là pour assurer la sécurité du Grand Prix et des pilotes. Pourtant, à Mexico ce dimanche, deux d'entre eux ont plutôt fait l'inverse lors des premiers tours de course.

Au moment du départ, le pilote néo-zélandais Liam Lawson a été victime d'un accrochage avec une autre voiture et a vu son aileron avant être endommagé. Directement à la fin du premier des 71 tours, il est rentré au stand afin de le changer. Loin du peloton, le coureur de Racing Bulls a repris la piste.

Sauf qu'au moment où il est arrivé au premier virage, les deux stewards étaient en train de courir sur la piste pour ramasser les débris des premiers accrochages. «C'est quoi ce bordel? Oh mon Dieu, t'es sérieux? T'as vu ça? Oh mon Dieu!, s'est directement exclamé Liam Lawson à la radio. J'aurais pu les tuer!»

Heureusement, cet incident n'est resté qu'une belle frayeur pour tout le monde et la course a pu se poursuivre, avec la victoire de Lando Norris, qui reprend la tête du championnat des pilotes.