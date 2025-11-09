Lando Norris remporte le GP de Sao Paulo

Dernière mise à jour: il y a 45 minutes

En s'imposant dimanche à Interlagos, le Britannique Lando Norrid accentue sa place de leader du championnat. Oscar Piastri pénalisé pour avoir causé une collision.

Un week-end parfait pour Lando Norris à Interlagos. Photo: Andre Penner

ATS Agence télégraphique suisse

Lando Norris (McLaren-Mercedes) a remporté un Grand Prix de Sao Paulo animé à Interlagos. Le Britannique a ainsi renforcé sa place de leader du championnat à trois courses de la fin.

Déjà vainqueur du sprint samedi, Norris a vraiment connu un week-end idéal au Brésil. Il s'est imposé devant Kimi Antonelli (Mercedes/à 10''388), qui a résisté jusqu'au bout au retour de Max Verstappen (Red Bull-Honda/à 10''750), parti de la pitlane et auteur d'une remontée spectaculaire.

Sale week-end pour Piastri

Ce succès, le onzième de sa carrière et le septième cette année, permis à Lando Norris d'augmenter son avance au championnat. Son coéquipier et rival Oscar Piastri, éliminé dans le sprint, n'a fini que cinquième dimanche. Il a été pénalisé (10'') pour avoir causé une collision au 6e tour et se retrouve à 24 points du leader. Verstappen accuse pour sa part 49 longueurs de retard. L'équipe Sauber-Ferrari a inscrit 2 points grâce à Nico Hülkenberg (9e). Le Brésilien Gabriel Bortoleto a été éliminé dès le 1er tour.

«C'était une superbe course, je suis ravi de gagner ici sur ce circuit incroyable. L'équipe a fait un incroyable boulot et je travaille dur sur la piste et en dehors pour obtenir cela donc c'est une belle récompense», a savouré Norris.

Trois courses restent à disputer. La prochaine aura lieu le 23 novembre à Las Vegas avant les rendez-vous au Qatar (30 novembre) et à Abu Dhabi (7 décembre).