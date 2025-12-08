Selon le «Telegraph», Helmut Marko, conseiller chez Red Bull, est sur le point de quitter l'écurie et prendre sa retraite, à 82 ans. La relation étroite entre l'Autrichien et Max Verstappen est remarquable.

L'un des alliés de Max Verstappen est sur le départ à Red Bull

L'un des alliés de Max Verstappen est sur le départ à Red Bull

Benjamin Gwerder

La Formule 1 va-t-elle connaître une nouvelle séparation fracassante? Selon le «Telegraph», le conseiller de Red Bull serait sur le point de quitter l'écurie. Dimanche, il annonçait à Sky: «Ce n’est pas incertain, je vais discuter et ensuite je verrai ce que je fais. C’est un ensemble complexe de différentes choses. Je dois dormir là-dessus et nous verrons.»

Il se murmure que certains dirigeants de Red Bull n'ont pas eu que du plaisir avec l'Autrichien depuis un certain temps.

Une relation particulière avec Max Verstappen

Helmut Marko n'est pas seulement le propriétaire de quatre hôtels, mais aussi une personne proche du quadruple champion du monde Max Verstappen. Cette relation très marquée a été considérée pendant des années comme son soutien le plus fort au sein de l'écurie.

Selon le quotidien anglais, le départ d'Helmut Marko ne devrait toutefois pas avoir d'influence sur l'avenir du Néerlandais chez Red Bull. Sa décision de continuer à rouler pour son équipe au-delà de 2026 dépendrait de la qualité de la voiture lors de la saison à venir.

L'écurie elle-même n'a pas encore réagi à ces rumeurs. Mais il est clair que si Helmut Marko devait effectivement quitter ses fonctions, la Formule 1 perdrait une voix unique, et parfois dérangeante.