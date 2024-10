Le Grand Prix d'Austin a remis Ferrari sous les feux de la rampe avec le 87e doublé de l'histoire de l'écurie italienne! Asept courses de la fin (5 GP, 2 sprints), la Formule 1 voit débouler un dangereux outsider venu de Maranello. McLaren et Red Bull sont avertis.

Ferrari a toutes les raisons de se réjouir après le GP d'Austin. Photo: Lukas Gorys 1/8

Roger Benoit

C'est surtout dans le championnat du monde par équipes, que Ferrari a remporté pour la dernière fois en 2008 avec Felipe Massa et Kimi Räikkönen, que l'écurie italienne a la plus de chances. Ferrari compte 48 points de retard sur McLaren-Mercedes et seulement huit points sur Red Bull-Honda. Mais le vainqueur d'Austin Charles Leclerc peut même rêver de la couronne des pilotes après son huitième succès en GP: «Nous allons chercher les deux titres!»

Charles Leclerc: «Une course en solitaire»

Le triomphe de Charles Leclerc a été un tour de force. «Je savais qu'au départ, Lando Norris et Max Verstappen allaient se battre en duel dans le premier virage, c'est-à-dire se déplacer vers la droite. Je suis donc passé par l'intérieur. Le reste a été facile et un peu solitaire. Nous comprenons mieux les pneus maintenant et nous pouvons attaquer».

Carlos Sainz a également profité du duel acharné entre Lando Norris et Max Verstappen: «C'est dommage que je doive quitter l'équipe justement au moment où elle est en pleine forme! Mais Williams sera certainement un défi intéressant pour moi».

Les statistiques disent Ferrari

Si les statistiques ne mentent pas, Ferrari sera à nouveau championne du monde en 2024! Car après un double succès en Australie (comme cette année), l'équipe concernée a à chaque fois remporté la couronne des pilotes et des équipes: 1988 McLaren, 1996 Williams, 1998 McLaren, 2000 Ferrari, 20004 Ferrari, 2009 Brawn, 2015 Mercedes, 2016 Mercedes, 2019 Mercedes.

Lando Norris: «Inutile de se plaindre»

Durant les quelques jours qui nous séparent du Grand Prix du Mexique, dimanche à 21h, la pénalité de cinq secondes infligée à Lando Norris sera un sujet de discussion. «Elle était très sévère et fait mal. Mais si l'on interprète les règles de cette manière, il est inutile de se plaindre». De nombreux experts ont qualifié la pénalité de plaisanterie.

Que s'est-il passé? A quatre tours de l'arrivée, le Britannique a dépassé Max Verstappen dans le premier virage en dehors de la piste. La sanction a suivi. Dès lors, le Néerlandais ne devait plus terminer qu'à moins de cinq secondes de Lando Norris. Et son 110e podium lui était assuré.