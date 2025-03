Charles Leclerc et Lewis Hamilton tous deux disqualifiés!

Les pilotes Ferrari Charles Leclerc et Lewis Hamilton, respectivement 5e et 6e du Grand Prix de Chine dimanche, ont été disqualifiés après l'arrivée pour voitures non conformes!

Coup dur pour Lewis Hamilton et Charles Leclerc! Photo: Formula 1 via Getty Images

Les deux pilotes Ferrari ont vu leur résultat être invalidé, tout comme celui de Pierre Gasly (Alpine), arrivé initialement 11e, ont annoncé les commissaires de course.

Le poids des monoplaces de Leclerc et Gasly s'est révélé inférieur à la limite lors du pesage après la course. Dans le cas d'Hamilton, c'est l'épaisseur de la «planche» placée sous la voiture qui s'est montrée non conforme. Leclerc et Hamilton ainsi que Ferrari perdent donc les points marqués à l'issue du GP. Pierre Gasly n'en avait inscrit aucun.

Le Canadien Lance Stroll (Aston Martin) et l'Espagnol Carlos Sainz (Williams) rentrent du coup dans les points, respectivement aux 9e et 10e places.

Leclerc et Hamilton chutent au classement des pilotes, tout comme Ferrari à celui des constructeurs. Le Britannique, qui avait remporté la course sprint à Shanghai samedi, est désormais 9e avec 9 points et le Monégasque 10e avec 8 points. Ferrari n'est plus que 5e au classement constructeurs avec 17 points.