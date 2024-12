Isack Hadjar a calé au départ du dernier Grand Prix de Formule 2 de la saison. Photo: Getty Images

Avant la dernière course de la saison à Abu Dhabi, le dénouement du championnat de Formule 2 – l'antichambre de la F1 – était des plus incertains. Seuls 4,5 points séparaient le pilote brésilien Gabriel Bortoleto du Français Isack Hadjar. Le suspense était donc total et la course s'annonçait passionnante. Sauf que.

Le duel entre les deux hommes n'a jamais eu lieu. Au moment du départ, le pilote français, troisième sur la grille, a calé. «Tant de dur labeur pour faire ça… C'est le pire moment de ma vie», a-t-il commenté dans une radio déchirante. Son ingénieur lui a simplement répondu que pour lui, aussi.

Malgré son calage au départ, Isack Hadjar est reparti après que son équipe a redémarré sa voiture mais il se trouvait déjà deux tours derrière le peloton. Il a finalement terminé 19e de la course sur le circuit de Yas Marina.

Gabriel Bortoleto (Invicta) a donc remporté le championnat après avoir terminé deuxième de cette course principale aux Émirats Arabes unis. Le Brésilien de 20 ans, déjà champion de Formule 3 en 2023 pour sa première saison dans la catégorie, a récidivé cette année à l'échelon supérieur, quelques mois avant de découvrir la Formule 1, à partir de mars prochain au volant d'une monoplace Sauber.