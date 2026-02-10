Plus de peur que de mal pour Kimi Antonelli. À quelques jours des essais de pré-saison de Formule 1 à Bahreïn, le jeune pilote Mercedes a été impliqué dans un accident de la route. S’il est sorti indemne, sa luxueuse Mercedes AMG GT a été lourdement endommagée.

SpotOn

Le pilote Mercedes de Formule 1 Kimi Antonelli (19 ans) a été impliqué dans un accident de la route à quelques jours seulement du début des essais officiels de pré-saison à Bahreïn.

Samedi soir, à proximité de son domicile à Saint-Marin, l’Italien a perdu le contrôle de sa Mercedes AMG GT et percuté des barrières de sécurité. Heureusement, Kimi Antonelli s’en est sorti indemne.

Une voiture lourdement endommagée

Sa voiture de sport de luxe, estimée à environ 230'000 euros (près de 210'000 francs), a en revanche subi d’importants dégâts. Selon les médias italiens, le véhicule a d’abord heurté un poteau en bord de route, avant de percuter la glissière de sécurité, puis de terminer sa course contre un mur situé de l’autre côté de la chaussée.

Mercedes, l’employeur du jeune pilote, a confirmé l’accident dans un communiqué: «Nous pouvons confirmer que Kimi a été impliqué dans un accident de la route samedi soir près de chez lui à Saint-Marin. La police s’est rendue sur place après avoir été alertée par Kimi. Aucun autre véhicule n’était impliqué et, bien que sa voiture ait été endommagée, Kimi n’a pas été blessé.»

Toujours selon la presse italienne, l’accident se serait produit à grande vitesse, comme en témoigneraient des traces de dégâts longues d’environ 144 mètres. Antonelli avait reçu cette Mercedes de la part de son équipe comme voiture de fonction quelques jours auparavant.

Une saison record l’an dernier

Kimi Antonelli n’a obtenu son permis de conduire qu’il y a environ un an et a fait ses débuts en Formule 1 quelques semaines plus tard. Il entame cette saison sa deuxième année dans la catégorie reine du sport automobile.

Classé septième du championnat l’an dernier, il a établi plusieurs records de précocité: plus jeune pilote à décrocher une pole position, à mener une course et à signer le tour le plus rapide en Grand Prix.

Plus de peur que de mal donc pour Kimi Antonelli, qui pourra prendre part comme prévu aux essais de pré-saison de Formule 1 à Bahreïn dès mercredi.



